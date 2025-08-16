Ha víztoronyban lakna, most itt az alkalom: van egy eladó

Dunaújváros egyik ikonikus, az Építők útján álló, kör alaprajzú épülete, a víztorony került most eladósorba. Az ingatlan, amely 1951-ben a város legmagasabb pontjaként épült, most új tulajdonosra vár. Az eladó víztorony ma már irodai és irattári funkciókat betöltő épület, három külön helyrajzi számon szereplő ingatlanból áll, melyeket kizárólag együtt értékesítenek.
A nyilvános pályázati felhívás szerint az ingatlanegyüttes összesen 436 négyzetméter hasznos alapterületű. Magába foglal egy irattárat (86 négyzetméter) és két irodát (214, illetve 136 négyzetméteresek). Mindhárom egység teljesen közművesített, átlagos állapotú. A becsült összérték nettó 136,4 millió forint, a pályázati minimálár nettó 122 760 forint.
