Ha víztoronyban lakna, most itt az alkalom: van egy eladó

Dunaújváros egyik ikonikus, az Építők útján álló, kör alaprajzú épülete, a víztorony került most eladósorba. Az ingatlan, amely 1951-ben a város legmagasabb pontjaként épült, most új tulajdonosra vár. Az eladó víztorony ma már irodai és irattári funkciókat betöltő épület, három külön helyrajzi számon szereplő ingatlanból áll, melyeket kizárólag együtt értékesítenek.

Fotó: Duol

A nyilvános pályázati felhívás szerint az ingatlanegyüttes összesen 436 négyzetméter hasznos alapterületű. Magába foglal egy irattárat (86 négyzetméter) és két irodát (214, illetve 136 négyzetméteresek). Mindhárom egység teljesen közművesített, átlagos állapotú. A becsült összérték nettó 136,4 millió forint, a pályázati minimálár nettó 122 760 forint.

