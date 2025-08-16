Deviza
áldozat
hegyvidéki
Khyber Pakhtunkhwa
Pakisztán
árvíz

Háromszáznál is többen haltak meg Pakisztánban a heves esőzések és árvizek miatt

Az özönvíz a Hajber-Pahtunhva régió távoli, hegyvidéki északi részét sújtotta, felhőszakadásokkal, hirtelen áradásokkal, villámcsapásokkal és földcsuszamlásokkal kísérve az idei monszun legpusztítóbb esőzését.
VG
2025.08.16., 18:27

Több mint 300 ember halt meg Északnyugat-Pakisztánban a két napig tartó heves esőzések és villámárvizek után – közölték szombaton helyi illetékesek. 

Gyászolók imádkoztak a hirtelen áradások áldozataiért Pakisztán északi részén, a hegyvidéki Hajber-Pahtunhva tartományban 2025. augusztus 16-án / Fotó: AFP

Az özönvíz a Hajber-Pahtunhva régió távoli, hegyvidéki északi részét sújtotta, felhőszakadásokkal, hirtelen áradásokkal, villámcsapásokkal és földcsuszamlásokkal kísérve az idei monszun legpusztítóbb esőzését. A szomszédos India és Nepál egyes részein is súlyos károkat okoztak a heves esőzések, árvizek az elmúlt héten.

Az afgán határ közelében fekvő Bajaur körzetben egy családfő csütörtök este otthona udvarán aludt, amikor hangos mennydörgés ébresztette fel. A házhoz rohant, ahol a családja aludt, és azt látta, hogy a tető beomlott. A szomszédok segítségével átásta magát a törmeléken, és megtalálta felesége és öt gyermeke holttestét. Azt gyanította, hogy villám csapott be a házba, amelynek egyes részei már az esőzés előtt kigyulladtak. Pénteken temette el családját a közösség segítségével.

Mindenhol pusztítás van, törmelékhegyek

 – mondta a 42 éves férfi a Reutersnek.

A pakisztáni mentőszolgálat szóvivője azt nyilatkozta, hogy a monszun halálos áldozatainak száma várhatóan emelkedni fog, mivel egyre több holttestet találnak a romok alatt. A pakisztáni fővárostól, Iszlámábádtól északra fekvő Buner körzetet érte eddig a legnagyobb pusztítás, 184 a halálos áldozatok száma.

Péntek kora reggel felhőszakadás történt Bunerben, a vízáradat az alatta lévő falvakig zúdult. „Senkinek sem volt ideje reagálni” – mondta a szóvivő. Beshonrai falu egyik lakosa elmondta, hogy több mint hatvan ember vesztette életét a falujában, és több mint húszan eltűntek.

