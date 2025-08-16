Ez várhat a magyar gazdaságra, ha Trump békekötésre tudná rávenni Putyint és Zelenszkijt

Tovább erősödhet a forint a tűzszünet után

Molnár Dániel, az MGFÜ Elemzési Központjának vezető elemzője arra hívta fel a figyelmet, hogy az orosz–ukrán háború és annak esetleges eszkalációja továbbra is bizonytalansági tényezőként jelenik meg a gazdasági szereplők döntéseiben. A kockázatok mérséklődése tehát javítaná a kilátásokat.

A hatások közvetlenül először az energiaárakban jelennének meg, már csak a tárgyalások hírére is mérséklődést mutatnak az európai tőzsdei gázárak.

– emelte ki az elemző, aki szerint a forint elmúlt időszakban látott erősödésében jelentős szerepet játszhattak a tárgyalásokról szóló hírek. A geopolitikai konfliktusok erősödése jellemzően negatívan érinti a feltörekvő piaci devizákat, mivel csökken a befektetők kockázatvállalási hajlandósága,

így egy békemegállapodás még további felértékelődéssel járhat a forint piacán.

Persze a hazai fizetőeszköz mozgásában nem csak ez játszik szerepet. Az amerikai gazdasági adatok, legfőképpen a munkaerőpiac állapota miatt nőttek a Fed-kamatvágásokkal kapcsolatos várakozások, a piaci az árazások alapján év végéig már két-három kamatcsökkentést vár, pár hete volt olyan időszak, amikor csak egy alkalommal számoltak. Ez a fordulat pedig szintén hozzájárult a dollár gyengülésén keresztül a forint erősödéséhez.

Regős is úgy látja, hogy a forint az elmúlt időszakban minden kis jó hírre is pozitívan reagált, például akkor is, amikor bejelentették Trump és Putyin találkozóját, pedig tulajdonképpen nem történt semmi, csak a várakozások javultak. Arra azonban figyelmeztetett, hogy a békekötés egy hosszú folyama, ami a forint esetében hektikus mozgásokat válthat ki. Egy-egy döntés vagy bejelentés a várakozásokat javíthatja vagy ronthatja, ez pedig a hazai fizetőeszköz árfolyamában hol gyengülést, hol erősödést eredményezhet.

Nagy kérdés, hogy mi lesz a szankciókkal

Az USA a bevezetett szankciók egy részét feloldotta, hangsúlyozva, hogy ennek célja az alaszkai találkozó lehetővé tétele, hogy a bevezetett intézkedések ne akadályozzák a találkozó sikeres megszervezését. Ugyanakkor Molnár Dániel szerint magyar szempontból a kérdés nem az amerikai szankciók jövője lesz, hanem az uniós intézkedéseké.

Tartós béke esetén, ha erősödnek az USA és Oroszország közötti gazdasági kapcsolatok, akkor az EU folytatódó elzárkózása csak újabb versenyhátrányt eredményezne. Így a gazdasági érdekek is a szankciók feloldását indokolnák, még ha jelenleg nincs is meg rá a politikai akarat

– magyarázta az MGFÜ elemzője. Ezzel egyetért Regős Gábor is, aki szerint Magyarországnak az lenne segítség, ha az Európai Unió oldaná fel a szankciókat, hiszen ezek azok, amelyek ránk hatnak. Ebben persze az Egyesült Államoknak annyi szerepe lehet, hogy nem helyez nyomást az Európia Unióra, hogy az szankciókat vessen ki. Talán annyi pozitívumot jelenthet, hogy javítja a piac várakozásait, ezen keresztül pedig minimálisan erősíti a forintot – mondta a Gránit Alapkezelő vezető közgazdásza.