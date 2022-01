Az emberi kapcsolatok létfontosságú része a nyelvtudás. Minden fajnak megvannak a saját kommunikációs módszerei, azonban az emberi lény az egyetlen, aki elsajátította a kognitív nyelvi kommunikációt. A nyelvnek köszönhető, hogy megoszthatjuk ötleteinket, érzéseinket és gondolatainkat másokkal. Minél több nyelven beszélünk, annál szélesebb látókörünk és lehetőségek alakulnak ki az életünkben. A fordítógépek megkönnyítik a kapcsolatteremtést anélkül, hogy éveken keresztül magolta volna az angol vagy német nyelvtant.

Összegyűjtöttünk néhány tényt, miért hasznos szövegfordító készüléket beszerezni.

Fordítógépek szabadságot adnak

Az egyik legjobb módja a látókörünk bővítésére az utazás. Új kultúrák megismerése, új barátságok kiépítése, élmények gyűjtögetése. Ezekhez mind szükséges a nyelvtudás vagy éppen egy fordító hanggal, amely azonnal lefordítja a mondanivalónkat. A fordítógépek működéséhez szükség van internetkapcsolatra. A gyártók ezt a problémát különböző módon oldották meg. A Vasco M3 Fordítógép például közel 200 országban ingyenes internet lefedettséget biztosít a felhasználók számára.

Tolmácsgép anyanyelvi kiejtéssel akár tanuláshoz

Fotó: vasco-electronics.hu

A fordítógépeket gyártó cégek azon versengenek, hogy minél magasabb fordítási pontosságot nyújtsanak vásárlóinak. A pontosság mellé a kiejtés is párosul, így az anyanyelvi kiejtés egy igazi plusz! Ha szeretne pontosan úgy beszélni spanyolul, mintha éveket töltött volna Spanyolországban, használhatja tanuláshoz a fordítógépeket nyugodtan. Rengeteg előnyt jelent, ha nem saját magunknak kell rájönni, hogyan is kéne kiejteni az adott szót. Nem kell hát feladni azt a vágyát, hogy folyékonyan beszéljen egy idegen nyelven. Mellesleg ez a megoldás még jóval költséghatékonyabb is.

Sokszínű szövegfordító

Ezek a hordozható fordítógépek nagyon hasznos alkalmazásokkal vannak ellátva. Ezek közé tartozik a fotófordító, konferencia fordító, telefonhívás fordító. Vásárlás előtt érdemes végig gondolni, hogy milyen helyzetekben lesz szükség a készülékre. Ha a világ másik végén van az üzleti partnere, hasznos döntés olyan tolmácsgép vásárlása, amely képes telefonhívásokat is fordítani. Továbbá az sem a legutolsó szempont, hogy az adott készülék „beszélje” az Ön számára fontos nyelvet. Kimagaslóan sok nyelvpár közül lehet választani a Vasco készülékein.

Munkavállalás külföldön tolmácsgép segítségével

Magabiztosan vállalhat munkát a világ bármely országában, ha rendelkezik egy hasznos zsebben hordozható fordítógéppel. Nem akadály többé, ha nem beszél franciául. Vigye magával mindenhova a készüléket és gond nélkül kommunikálhat a főnökével vagy kollégáival. Olyan világhírű cégek, mint a Google vagy Amazon már beléptek az azonnali fordítógépek világába. Felismerték a nyelvi akadályokat és erre megoldásként a kétirányú tolmácsgépek segítségét hívták. Eddigiek alapján a fordítógép vélemények jól alakulnak.

Kortól függetlenül hasznos a szövegfordító

Fotó: vasco-electronics.hu

A legtöbb hordozható tolmácsgép minimalista megjelenést és könnyen érthető menüt kapott, így teljesen felhasználóbarát minden korosztály számára. Kevés gomb, egyszerű menü, néhányuknál még érintőképernyő is van. Még az idősebb korosztály számára is azonnal érthető a készülékek alkalmazása. A fiatalokat pedig nem kell félteni, hiszen már pici koruktól fogva a technika világában nőnek fel. A szövegfordító készülék a család minden tagja számára könnyedén kezelhető.

Bármely készülék mellett is dönt, egy életre szóló beruházásra számíthat, hiszen, ha csak egyszer is megtapasztalja a fordítógépek hasznosságát, egy olyan partnerre talál, akire bármely helyzetben lehet támaszkodni, ha idegen nyelvről van szó.