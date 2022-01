Az Unilever megszüntet mintegy 1500 vezetői posztot, és működése alapvető átalakításába kezd, hogy eredményét javíthassa – közölte a gyógyszer- és szépségipari óriásvállalat. A közleményük szerint a felső- és középvezetők létszámát 15 százalékkal csökkentik, a csoportvezetőknek pedig 5 százalékát küldik el; a gyári munkások létszámát az átalakítás nem befolyásolja – tették hozzá.

A világszerte csaknem 150 ezer embert foglalkoztató Unilever a jövőben kizárólg a kozmetikai, a háztartási vegyipari, az élelmiszer és jégkrém márkái fejlesztésére fókuszál. A cég fő riválisa, a Procter & Gamble (P&G) három éve kezdett hasonló átalakításba.A cég az év elején több sikertelen ajánlatot tett a GlaxoSmithKline fogyasztói üzletágának felvásárlására, a kedden bejelentett átalakításra azután szánra rá magát, hogy ez az 67 milliárd dolláros kísérlete kudarcba fulladt.

Nem mind arany, ami fénylik A PG harminc év nyereségét fizette ki azért, hogy övé legyen a Gillette és a hozzá tartozó egyéb termékek, illetve a márkanév.

A P&G felvásárlás kudarc lett volna

Az Unilever részvényeinek árfolyama a 2019-ben elért rekordszintről mintegy 25 százalékot apadt, a befektetők nem kis elégedetlenségére. A társaság GSK-nak tett felvásárlási ajánlatát a részvényesek éles kritikával fogadták – a lépést túl költségesnek és kockázatosnak ítélték. Az akvizíciós kísérletet sajtóhírek szerint végül az Unileverben időközben kisebbségi tulajdont szerző külső befektető, a Nelson Peltz vezette Trian Partners alapkezelő akadályozta meg.

Szakértők arra számítanak, hogy Peltz – aki korábban a P&G-ben is aktívan élt részvényesi befolyásával, és rékényszerítette a cégvezetést a vállalat átalakítására – most az Unilevernél is fordulatot hozhat. A P&G részvényeinek árfolyama csaknem duplájára emelkedett azután, hogy a Trian Partners kisebbségi tulajdont szerzett az óriásvállalatban, és megszavaztatta a részvényesekkel az üzleti modell egyszerűsítését.

Az Unilever termékpalettája jelentősen eltér a Procterétől, így nem biztos, hogy az ott alkalmazott stratégia itt is elegendő lehet a növekedés újraindításához. Ha beválik, akkor is csak évek múlva lesz érzékelhető a változás, nem pedig hónapok múlva – hűti le a várakozásokat a Waverton Investment Management szakértője a Reutersnek nyilatkozva.

Az Unilever jövő hónapban közli éves pénzügyi jelentését; a várakozások szerint bevételei csökkentek és hátrányba került riválisaival, a P&G-vel, illetve a Nestlével szemben.