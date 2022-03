A koronavírus-járvány számtalan hatása és tanulsága közül több tényező is bizonyítani látszik, hogy a természetközeliséghez való visszatérés folyamatának egyértelműen jót tettek a bezártság évei. Jó néhány tabu fala megrepedezett, többek között a nagyvárosi lét mindenekfelettiségére is sokkal kevesebben esküsznek már. Ennek megfelelően a lakáspreferenciák is változtak,

megsokszorozódott a mozgatható kis házak, az úgynevezett tiny house kategória iránti igény.

Az építészeti és társadalmi trend, melynek fókuszában a költséghatékonyság, a minimalizmus, a környezettudatosság, a mobilitás, a szabadság életmódelv áll, Romániában is egyre inkább teret nyer. Olyannyira, hogy ma már az a gyakoribb megrendelő, aki nem második háznak, hanem elsődleges lakhatási lehetőségnek szánja az „apróházat”.

Az elsőt maguknak építették

Ezzel együtt bizonyára sokak számára mellbevágó az információ:

Székelyföldön működik a világ legnagyobb tiny house gyára.

A csíkszeredai tervezőmérnök házaspár, Szakács Botond és Emőke 2015-ben kezdte építgetni saját házikóját, amelyben 2017-től kezdtek egyre több időt tölteni, ma már pedig állandó otthonuknak számít. Az egy Lincoln limuzin alvázára épített ház stabilnak bizonyult, ahhoz is, hogy ebből a prototípusból kiindulva a házaspár 2017-ben megalapítsa a kis méretű, mozgatható faházakat tervező és készítő Eco Tiny House Kft.-t.

„Általános értelemben tekintve a jelenségre, az elmúlt egy-két évben egyértelműen megnövekedett a tiny house-ok iránti igény, ezen belül pedig a turizmusban használandó házak iránti érdeklődés. A koronavírus-járvány kitöréséig inkább magánszemélyeknek készítettünk lakhatásra vagy második háznak szánt tinyket, ám azt követően megerősödött a business to business vonal” – mesélte a Figyelőnek a cégvezető, aki a vállalkozás 50 százalékának a tulajdonosa is – a többi baráti kézben van.

A társaság amolyan gyors reagálású „hadtestként” válaszolt a kihívásokra. Különválasztották a sorozatgyártást az egyedi házak készítésétől, egy csarnokon belül külön részlegeket működtetnek. Ahhoz képest ugyanis, hogy korábban szinte valamennyi épület egyedi volt, megerősödött az „egyenházak” piaca – egyre több ilyen építményre vonatkozó megrendelés fut be. Tavaly megháromszorozták a termelésüket, immár 75 házat adtak át, az idén pedig az igénylések alapján 150 darab lehet a mérleg.

Az építőipar új szegmenséről lévén szó, egyelőre nem nagyon léteznek kimerítő világpiaci statisztikák. Az erőviszonyokat leginkább abból lehet felmérni, hogy a nagy megrendelők – miután megfutották köreiket a piacon – általában az Eco Tiny House-nál kötnek ki.

Több száz házra szóló megrendelések is befutottak már, de hasonló léptékű kihívásnak egyelőre senki sem tud eleget tenni. A cég kapacitása így is lefedett 2022 végéig

– hangzik Szakács Botond helyzetábrázolása.

Az amerikai válságból indult

Bár a gyökerek valamivel régebbiek, a miniházmozgalom igazán a gazdasági válság után, 2009 környékén „robbant” az Egyesült Államokban. Míg 2007-ben 230 négyzetméteres volt egy átlagos amerikai lakás, az ingatlanipari lufi által kiváltott krízis erőteljesen befolyásolta a lakásbizniszt, és magával hozta a miniházmozgalom felerősödését. A guruló apartmanok az anyagi önállóság mellett a helytől való függetlenséget is jelentik, sőt, a tulajdonosok szerint a kicsi ház kevesebb stresszel jár. Romániában az is növeli a mobilitás iránti igényt, hogy a hatályos törvények szerint a kereken lévő házak létrehozatala nem igényel építési engedélyt. Így aztán a megrendeléskor az is fontos szempont, hogy a majdani tulajdonos milyen gyakran kívánja mozgatni otthonát – vagy egyáltalán kívánja-e költöztetni. Az alvázakat már rég nem kiöregedett gépkocsik alól „öröklik meg”, kialakult a kimondottan erre a célra szánt szerelvények iparága.

Megalapozottnak tűnik a kérdés: ha ekkora a boom, miért nem jelennek meg e piacon a nagy befektetők? Szakács Botond szerint nem kétséges, hogy valami készül, de mivel teljesen új piacról, új gyártásról van szó, egyelőre nem ismerni részleteket az ezt célzó tárgyalásokról. A folyamatot minden bizonnyal az is lassítja, hogy a szakterületen való befektetés nem csak szándék és anyagi potenciál kérdése, az ágazatban ugyanis nagy a munkaerőigény, a kicsi házak gyártási folyamatát nehéz gépesíteni.

Az előállításban általában alacsony a profitráta és nagy a pénzigény. Egy az Eco Tiny House-éhoz hasonló gyorsasággal növekvő cégnél – náluk tavaly az egy évvel korábbi 900 ezer eurós üzleti forgalom 2,7 milliósra nőtt, s az idén ez utóbbi érték duplája körvonalazódik – nagy a készpénz-, illetve a befektetési igény. A csíkszeredai vállalat egyelőre nem termel profitot, viszont nagyot fejlődött, 45 fősre nőtt a csapata. Most már azonban egyre közelebbinek tűnik az a pillanat, amikor hitelekre vagy pénzügyi invesztorokra lesz szükség.

