Az elmúlt napokban a Telekom ellenőrizte a teljes hálózati infrastruktúráját az ukrán határ mentén. Ahol szükséges volt, akkumulátorokat cserélt, hogy áramkiesés esetén is biztosított legyen a szolgáltatás, illetve kapacitásbővítést hajtott végre (például egy új mobilállomást is létesített) az extra terhelés kiszolgálására. A szolgáltató a határátkelőhelyeken is megerősítette mobilhálózatát, valamint felkészítette a nagyobb forgalomra. Fehérgyarmaton három helyszínen és Mándokon a menekültek számára elérhető, ingyenes wifi pontot létesített.

A Magyar Telekom és a T-Systems a MÁV-val közösen dolgozik az ingyenes wifi szolgáltatás megerősítésén a Nyugati és Keleti pályaudvaron,

hogy az érkező menekültek és az ott dolgozó önkéntesek, segélyszervezetek számára megkönnyítse a kapcsolattartást, ügyintézést.

Fotó: Németh András Péter / Szabad Föld

Ahogy korábban már közölte a vállalat február 1-től visszavonásig a Magyar Telekom ügyfelei ukrajnai partnerhálózatokon forgalmazott mobil roaming díjait (beleértve az alapdíjas SMS-eket hang- és mobilinternet forgalmat), és a Magyarországról kezdeményezett, mobil és vezetékes ukrán hálózatba irányuló nemzetközi hívások, SMS-ek díját is, teljes mértékben, összeghatár nélkül jóváírja annak érdekében, hogy ügyfelei hozzátartozóikkal történő kommunikációját támogassa.

Mobiltelefonok adományozása

A Telekom Mobildonor programja keretében 5000 darab mobil eszközt és prepaid kártyát ajánl fel rászorulóknak. A felajánlás 4100 klasszikus mobiltelefont, valamint 900 okoseszközt is tartalmaz, amelyet a Magyar Ökumenikus Segélyszervezethez juttat el.

Az ukrán határ közelében található Telekom üzleteket felkészítették a nagyobb forgalomra. Ukrán nyelvű tájékoztatók is készülnek, hogy az érintettek minél hamarabb kapcsolatba léphessenek szeretteikkel.

A Magyar Telekom Csoport dolgozói az idei Telekom Vivicittá futóversenyre szóló nevezési díjukat adományként felajánlják a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet számára, az Ukrajnából menekülők megsegítésére, ezt a Magyar Telekom 5 millió forinttal kiegészíti.