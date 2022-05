A gumiabroncs-kereskedők által megvásárolt, személyautókra való abroncsok tekintetében az idei nyári mennyiség megegyezik a tavalyival – közölte a VG-vel az európai gumigyártók tevékenységét monitorozó Europool adatai alapján Pollák Péter, az Abroncs Kereskedőház (AKH) vezérigazgató-helyettese. A helyzet tehát nem túl rózsás, hiszen a Covid-válság által meghatározott bázisidőszakhoz képest a többség már erőteljesebb kilábalást várt ettől az évtől. A képet annyiban árnyalta Mermer Roland, az AKH beszerzési igazgatója, hogy itthon még valóban várat magára a visszarendeződés, több környező országban azonban már megkezdődött a folyamat. Eközben tovább tart a négy évszakos abroncsok eladási növekedésének trendje, a bővülés üteme éves alapon a 30-40 százalékot is eléri. Pollák Péter szerint ez oda vezethet, hogy a mostani 10 százalék körüli piaci részesedéssel szemben akár egészen 15-20 százalékig is felkúszhat a részarányuk. Érdemes megjegyezni, hogy ez a vevők tudatosságát mutatja, ami ráadásul enyhíti a szezonális hiányokat.

A téli abroncsok piaca is lendületet vett beszerzési oldalon, ami a szakember szerint annak tudható be, hogy turbulencia alakult ki az alapanyag-beszerzés és a gyártás terén. És mivel a kereskedők arra számítanak, hogy hiány lesz, aki csak teheti, a rémhírek hallatán beraktároz, ami épp az ellenkezőjéhez, túlkínálathoz vezethet, hiszen a piaci szereplők eleve jobb évre számítottak. Mermer Roland ezt azzal egészítette ki, hogy az átszerelések bő kétharmadán már túl vannak, és a nagyobb volumenű kategóriákban valóban nem mutatkozott hiány, az átlagtól jelentősen eltérő – ennél fogva kisebb darabszámú – abroncsméreteknél viszont nem ritka a hosszabb várakozási idő. Békeidőben egyébként – tehát pandémiától és háborútól mentes időszakban – 10-15 százalékos plusz számít egészséges aránynak a készletezésben. Mivel az abroncspiac szorosan leköveti az autóipart, a beszerzési igazgató úgy látja, hogy az utóbbihoz köthető gyárleállások miatt a gumigyártók egyre inkább az utánpótláspiacra rendezkedtek be.

Évről évre nagyobb a cikkszámmennyiség, amit fenn kell tartania egy disztribútornak ahhoz, hogy ki tudja szolgálni a piacot, viszont nemcsak a cikkszám nő, hanem az abroncsok ára is, már 24–35 százalék közötti a drágulás a következő szezonra – állapította meg az AKH vezérigazgató-helyettese. Ez azt jelenti, hogy amikor meg kell finanszírozni a téli készletet, annak ugyanígy 24–35 százalékkal nagyobb a cash flow igénye. A mostani inflációs környezetben pedig a kiskereskedő nem szívesen fordul a bankjához, pedig kénytelen lesz, ha a téli előrendelésre szánt 3000 darab gumiabroncs már nem 54, hanem 72 millió forintba kerül.

Bár egyre többen azt sugallják, Mermer Roland szerint az orosz–ukrán háború miatt kieső alapanyag-beszerzés nincs azonnali, bénító hatással az iparágra. A gumigyártáshoz szükséges összetevők – például a szintetikus kaucsuk és a halobutyl – Kínában is fellelhetők nagy mennyiségben, amely messzebb van, bizonyos esetekben pedig protekcionista vámok is védik ezeket a termékeket. Ezt az Európai Unió azonban felülvizsgálhatja a következő hónapokban, éppen azért, hogy az ellátási bizonytalanságok ne érintsék negatívan a nemzetközi szereplők gyártási potenciálját. Az AKH beszerzési igazgatója hozzáfűzte: a korábbi évek lassúbb gyártói tapogatózása a beszerzések diverzifikálása terén az elmúlt hónapban felgyorsult. Hangsúlyt kaphat Dél-Amerika és Észak-Afrika is Délkelet-Ázsia mellett, ám mivel ezeknek a csatornáknak a kiépítése hosszú ideig tart és költséges, hallani olyan elképzelésekről, kísérletekről is, hogy az embargót kijátszva az Oroszországból származó alapanyagok egy harmadik ország forgalmazásában jussanak el az EU-ba.

Összegezve a szakmai tapasztalatokat, nagymértékű strukturális abroncshiányról nem beszélhetünk Pollák Péter szerint, sőt az autóiparban tapasztalható hosszabb gyártási idők miatt ha kevesebb új autó kerül az utakra, az túlkínálathoz vezethet a piacon. Legfeljebb első hallásra lehet csak meglepő, hogy ugyanezt eredményezheti a szakember szerint, ha a növekvő infláció következtében beigazolódik a kereskedők félelme, hogy keresletcsökkenést is hozhat a téli szezon.