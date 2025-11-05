Deviza
EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.38 -0.17% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF416.32 -0.17% PLN/HUF91.02 -0.09% RON/HUF76.22 -0.16% CZK/HUF15.91 -0.09% EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.38 -0.17% GBP/HUF440.14 0% CHF/HUF416.32 -0.17% PLN/HUF91.02 -0.09% RON/HUF76.22 -0.16% CZK/HUF15.91 -0.09%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,305.6 -0.67% MTELEKOM1,770 +0.56% MOL2,890 -1.04% OTP32,370 -0.4% RICHTER10,280 -2.14% OPUS550 +1.82% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 0% BUMIX10,171.52 -0.08% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,288.09 -0.07% BUX107,305.6 -0.67% MTELEKOM1,770 +0.56% MOL2,890 -1.04% OTP32,370 -0.4% RICHTER10,280 -2.14% OPUS550 +1.82% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 0% BUMIX10,171.52 -0.08% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,288.09 -0.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tesla
Elon Musk
autóipar

A világ legnagyobb befektetője nemet mond Elon Musk ezermilliárd dolláros fizetési csomagjára

A Tesla igazgatótanácsa ezermilliárd dollár értékű, teljesítményalapú fizetési csomagot javasol Elon Musknak, hogy ösztönözze az üzletembert a cég globális piaci céljainak elérésére. A legnagyobb részvényesek azonban megosztottak.
Hornyák Szabolcs
2025.11.05, 08:45
Frissítve: 2025.11.05, 09:12

A norvég olajalap (Goverment Pension Fund Global) nem támogatja Elon Musk ezermilliárd dolláros fizetési csomagját a Teslánál. A javasolt fizetés főként részvényopciókból állna, amelyeket Musk akkor kapna, ha jelentős mértékben növeli a vállalat piaci értékét, valamint elindítja a robotaxi és humanoid robot projekteit.

Tesla A világ legnagyobb befektetője, a Norvég Olajalap nemet mond Elon Musk ezermilliárd dolláros fizetési csomagjára
Fotó: Anadolu via AFP

Bár a Tesla célja ezzel az, hogy megtartsa Muskot és ösztönözze a vállalat növekedését, a norvég olajalap szerint a csomag túlzónak tűnik, és aggályos, hogy Musk több vállalatot is vezet egyszerre, miközben számos jogi vitába keveredett. A Tesla igazgatótanácsa még szeptemberben javasolta először Musk új kompenzációs tervét.

Az igazgatótanács tervei szerint Musk akár a Tesla részvényeinek körülbelül 12 százalékát is megszerezheti, ami mintegy ezermilliárd dollárt érhet, ha a vállalat tíz éven belül eléri a 8,5 ezer milliárd dolláros piaci kapitalizációt. A maximális juttatást Musk akkor kaphatja meg, ha az értékeltségi cél mellett a Tesla elad 12 millió elektromos autót, 10 millió önvezető-előfizetést, legalább egymillió robotaxit üzemeltet és

a kiigazított eredményt a jelenlegi 24-szeresére, 400 milliárd dollárra tornássza fel.

Az összes cél lépcsőzetesen emelkedik, és a 12 lépéses programnál minden egyes lépcső sikeres teljesítése 35 millió Tesla-részvénnyel, vagyis a cég 1 százalékával jár. A kiigazított eredményt első körben a tavalyi 16,6 milliárd dollárról 50 milliárd dollárra kell Musknak növelnie.

A megállapodás eredményeként a milliárdos ráadásul a részvények megszerzését követően azokat 7,5 évig nem adhatja el, sőt, minden egyes részvényeladás előtt konzultálnia kell az igazgatótanáccsal. A milliárdosnak nem lesz könnyű dolga, ha el akarja érni a kitűzött célokat, hiszen a 8500 milliárd dolláros cégérték azt jelentené, hogy a Tesla többet ér, mint a világ jelenleg legértékesebb vállalata, az Nvidia. 

A cégnek ráadásul a nyereségesség terén is fordulatot kell elérnie, hiszen az elmúlt időszakban csökkenő tendenciát mutat. Robyn Denholm, a Tesla igazgatótanácsának elnöke egy korábbi részvényeseknek írt levelében kiemelte, hogy Elon Musk megtartása és ösztönzése alapvető fontosságú ahhoz, hogy a Tesla elérje ezeket a célokat, és a történelem legértékesebb vállalatává váljon.﻿

Ezenkívül jelezte, hogy ha nem sikerül olyan környezetet kialakítanunk, amely ösztönzi az üzletembert arra, hogy nagyszerű eredményeket érjen el egy méltányos teljesítményalapú fizetési rendszer révén, fennáll a kockázata, hogy lemond vezetői pozíciójáról, és a Tesla elveszítheti tehetségét és vízióját, amelyek alapvetőek voltak a rendkívüli részvényesi hozamok eléréséhez.﻿

A norvég olajalap – ami 1,1 százalékos részesedésével a Tesla 10 legnagyobb részvényese közé tartozik – válaszul leszögezte: értékeli Musk szerepét, de ellene fog szavazni a teljesítményalapú juttatásnak. A fizetési terv nem új keletű: egy több tízmilliárd dolláros csomagot már korábban is megszavaztak Musknak, de azt egy bíróság érvénytelenítette, mert túl nagy és a részvényesek szempontjából nem volt méltányos a testület szerint.

Itt a jelentés, meglepődtek az elemzők: vége a Tesla aranykorának, Musknak be kell vetnie a csodafegyvert

Az adójóváírás szeptember végi eltörlésével Donald Trump pontot tett a Tesla aranykorára. Az elektromosautó-gyártó az utolsó fogyasztói rohamot még állta, de innentől szakértők szerint a lejtmenet következik. Hacsak nem válik be a Tesla csodafegyvere, a robotaxizás, amelynek ugyancsak kerékkötője lehet a Muskkal tengelyt akasztó amerikai elnök.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu