Trump megcsinálta, Kína bejelentette: megkegyelmez Amerikának, november 10-től beköszönt a béke

Az amerikai árukra kivetett 24 százalékos pótvámokat felfüggeszti, de a 10 százalékos vámot fönntartja - jelentette be az Államtanács vámügyi bizottság szerdán a Hszi Csin-ping elnök és Donald Trump amerikai elnök múlt heti találkozóját követően.
Andor Attila
2025.11.05, 07:49
Frissítve: 2025.11.05, 07:50

Kína enyhít a vámokon: a hivatalos megfogalmazás szerint a november 10-től érvényes döntés bevezetését "a kínai-amerikai kereskedelmi és gazdasági konzultációk során elért konszenzus teszi lehetővé."

Vámháború
Vámháború: Kína lazít az ameriki termékekre kivetett vámokon / Fotó: CFOTO via AFP / Shutterstock

Október 9-én a kínai kereskedelmi minisztérium két dokumentumot tett közzé a ritkaföldfémek és a kapcsolódó technológiák exportjának szigorúbb ellenőrzéséről. Október 10-én Donald Trump bejelentette, hogy az Egyesült Államok további 100 százalékos vámokat vet ki a kínai termékekre, valamint exportkorlátozásokat vezet be a szoftverekre, november 1-jétől vagy azt megelőzően. A

Az amerikai elnök egyben a Kínába irányuló más áruk, elsősorban repülőgép-alkatrészek szállításának esetleges korlátozására is figyelmeztetett.

Október 30-án, miután találkozott Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Donald Trump bejelentette: Kína beleegyezett abba, hogy korlátozás nélkül folytatja az Egyesült Államok ritkaföldfém-ellátását.

Kína a protekcionizmus felszámolását sürgeti 

Li Csiang kínai miniszterelnök szerdán a Sanghajban zajló 8. Kínai Import Expó (CIIE) megnyitóján hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi korlátozások világszerte komoly akadályokat állítanak a gazdasági tevékenységek elé, és sürgette a globális kereskedelmi és gazdasági rendszer reformját, hogy a kereskedelmi szabályok igazságosabbá, átláthatóbbá és ésszerűbbé váljanak.

Li beszédében elmondta, hogy a protekcionizmus és az egyoldalú kereskedelmi intézkedések súlyosan hátráltatják a világgazdaság működését, és új kihívások elé állítják a különböző országokat, különösen a fejlődő nemzeteket.

A miniszterelnök szerint a globális gazdaság egységes és összefonódott, ezért sürgette a nemzetközi kereskedelmi intézmények reformját, valamint a gazdasági kormányzás megerősítését, ami szerinte "különösen szükséges és sürgős".

Kifejtette:

 a világgazdaság növekedése az utóbbi évtizedekben elsősorban annak köszönhető, hogy a nemzetek tiszteletben tartották a kölcsönös előnyök és a tisztelet alapelveit.

Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi háborúk és a vámok fokozódása sérti ezeket az alapelveket. Az úgynevezett "zéró összegű játék" filozófiájának elterjedése, amiben minden haszon valakinek a kárára történik, csak további feszültségeket eredményezhet - fogalmazott.

Li ígéretet tett, hogy Kína továbbra is nyitott marad, és aktívan bővíti importját, hogy hozzájáruljon a globális gazdasági növekedéshez.

