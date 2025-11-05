Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
BUX
euró

A forint javított, a hazai tőzsde lefordult a rajtkor – az OTP-t és a Molt is adják a befektetők

Lefordult a szerdai rajtnál a pesti tőzsde, az OTP és a Mol is lefelé vette az irányt a pesszimista nemzetközi befektetői hangulatban. A forint ellenben erősödéssel indította a napot.
K. T.
2025.11.05, 09:07
Frissítve: 2025.11.05, 09:23

Az amerikai–kínai vámháború enyhülése ellenére borús a hangulat a tőkepiacokon a hét közepén. A befektetőket a magas tőzsdei értékeltségek aggasztják, az általános piaci félelmeket az MI-részvényeknél megindult korrekció pedig csak tovább erősíthette. Az ázsiai tőzsdék április óta nem látott volatilitással estek a szerdai kereskedésben. 

forint, pesti tőzsde, OTP
A pesti tőzsde lefordult a rajtnál, a forint némi erőt mutat szerda reggel / Fotó: Vémi Zoltán

Európában is lefelé vették az irányt a részvényindexek, itthon a BUX történelmi csúcsról fordult le. Az első számú hazai részvényindex 0,3 százalékkal 107 723 pontra ereszkedett a rajtnál.

A pesti tőzsde vezető részvényei közül 

  • a tőzsdei jelenlétének 30. évfordulóját ünneplő OTP kurzusa 0,2 százalékkal 32 440 forintra csökkent.
  • A Mol árfolyama 0,3 százalékkal 2910 forintig csúszott vissza, 
  • a Richter 10 500 forinton stagnálva kezdte a kereskedést,
  • a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal 1756 forintra ereszkedett.

A nap legfontosabb adatközlése az amerikai ADP foglalkoztatottsági mutató lesz, emellett a forint számára érdekes lehet a lengyel jegybank délutáni kamatdöntő ülése.

A forint mérsékelt erősödéssel indította a napot a főbb devizák ellenében.

Az euró jegyzése a hajnali 388,5-ös szintről 388-as szint alá, 387,8-ig húzódott vissza a tőzsdenyitásra, ami 0,1 százalékos erősödést jelent.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
387.5969 -0.16%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollárhoz képest pedig 0,15 százalékot javított a magyar pénz, a keresztárfolyam ezzel 337,6-ig jött vissza.

A forint a régiós devizákkal szemben is erőt mutat, a cseh korona 0,1 százalékkal kerül kevesebbe, a lengyel zlotyt minimálisan alacsonyabb áron várják.

