A forint javított, a hazai tőzsde lefordult a rajtkor – az OTP-t és a Molt is adják a befektetők

Az amerikai–kínai vámháború enyhülése ellenére borús a hangulat a tőkepiacokon a hét közepén. A befektetőket a magas tőzsdei értékeltségek aggasztják, az általános piaci félelmeket az MI-részvényeknél megindult korrekció pedig csak tovább erősíthette. Az ázsiai tőzsdék április óta nem látott volatilitással estek a szerdai kereskedésben.

A pesti tőzsde lefordult a rajtnál, a forint némi erőt mutat szerda reggel / Fotó: Vémi Zoltán

Európában is lefelé vették az irányt a részvényindexek, itthon a BUX történelmi csúcsról fordult le. Az első számú hazai részvényindex 0,3 százalékkal 107 723 pontra ereszkedett a rajtnál.

A pesti tőzsde vezető részvényei közül

a tőzsdei jelenlétének 30. évfordulóját ünneplő OTP kurzusa 0,2 százalékkal 32 440 forintra csökkent.

A Mol árfolyama 0,3 százalékkal 2910 forintig csúszott vissza,

a Richter 10 500 forinton stagnálva kezdte a kereskedést,

a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal 1756 forintra ereszkedett.

A nap legfontosabb adatközlése az amerikai ADP foglalkoztatottsági mutató lesz, emellett a forint számára érdekes lehet a lengyel jegybank délutáni kamatdöntő ülése.

A forint mérsékelt erősödéssel indította a napot a főbb devizák ellenében.

Az euró jegyzése a hajnali 388,5-ös szintről 388-as szint alá, 387,8-ig húzódott vissza a tőzsdenyitásra, ami 0,1 százalékos erősödést jelent.