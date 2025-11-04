Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.33 -0.31% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.12 +0.08% RON/HUF76.33 +0.21% CZK/HUF15.91 -0.03% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.33 -0.31% CHF/HUF417.01 +0.21% PLN/HUF91.12 +0.08% RON/HUF76.33 +0.21% CZK/HUF15.91 -0.03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
VG Podcast általános
Elszámoló
Elszámoló
részvény
blue chip
podcast

Hatalmas felértékelődés előtt állhat az egyik magyar blue chip

Jókora korrekciót követően indultak ismét hegymenetnek a magyar blue chipek, gyenge szeptembert váltott ragyogó október a magyar részvénypiacon. Mennyire erősek jelenleg az amerikai tőzsde kilátásai, miért nem feltétlenül érdemes már a Magyar Telekom részvényéből bevásárolni, és hogy látják a Mol papírját a szakértők?
A podcast vendége: Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője
Szerkesztő: Mészáros Gergő
2025.11.04, 21:20
VG Podcast általános
Elszámoló
részvény
blue chip
podcast

Hatalmas felértékelődés előtt állhat az egyik magyar blue chip

Jókora korrekciót követően indultak ismét hegymenetnek a magyar blue chipek, gyenge szeptembert váltott ragyogó október a magyar részvénypiacon. Mennyire erősek jelenleg az amerikai tőzsde kilátásai, miért nem feltétlenül érdemes már a Magyar Telekom részvényéből bevásárolni, és hogy látják a Mol papírját a szakértők?
Mészáros Gergő
2025.11.04., 21:20

Az OTP és a BUX index is történelmi csúcsokon fejezte be az októbert a pesti tőzsdén, az ősz idusán hatalmas hegymenettel szerezték vissza korábbi lendületeket a hazai részvénypiac nagyjai. A Mol a több, egymástól és a cégtől is független, makrooldalról érkező rossz hír nyomán csúszott meg, majd ralizott egy hatalmasat, míg a Magyar Telekom mondhatni a várakozásoknak megfelelően oldalazik immáron hetek óta. A Richter azonban még mindig sokkal alacsonyabb árfolyamon forog, mint ahol a valós értéke húzódhat – emelte ki az Elszámoló legújabb adásában Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője, akivel a pesti parketten túl az amerikai részvénypiac helyzetéről, a tech szektor gyorsjelentéseiről, valamint a Fed várható kamatpolitikájáról is beszélgettünk.

 

Nem unatkozunk az idén a részvénypiacokon

A beszélgetés során szó esett:

  • az amerikai tőzsde lendületéről, a tech szektor friss gyorsjelentéseiről, és az S&P 500 várható irányáról (01:20–15:50),
  • a Molt érintő tömérdek kedvezőtlen hírről és arról a raliról, amely mindezt követte (16:10–19:20),
  • a Magyar Telekom lefelé csorgásáról és a rali kifulladásának okairól (19:20–20:40),
  • a Richter tendenciózus alulértékeltségéről és a Vraylar friss értékesítési számairól (20:40–22:30),
  • az OTP részvényének újdonsült történelmi csúcsáról (22:30–25:00).

A VG további podcastjeit az alábbi linken érhetik el.

Ajánlott videók

Továbbiak
7 perc
Otthon Start Program

Az októberi adatok hozhatják el a fordulatot az Otthon Start programban – az elemző szerint nem baj, ha a bankok óvatosak

Az Otthon Start program esetében különösen fontos figyelembe venni, hogy a bankok csak a hónap elején kezdhették meg az érdemi ügyintézést.
25 perc
részvény

Hatalmas felértékelődés előtt állhat az egyik magyar blue chip

Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője volt az Elszámoló vendége.
2 perc
párizsi világkiállítás

Párizsban is csodájára jártak a magyar atomiparnak: az olcsó energiában is az élre törünk – Szijjártó szerint egyre nagyobb a lendület

A nukleáris energia nélkülözhetetlen az olcsó és biztonságos hazai energiaellátáshoz.

Podcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu