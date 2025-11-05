Deviza
EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.38 -0.17% GBP/HUF439.95 -0.04% CHF/HUF416.49 -0.12% PLN/HUF90.99 -0.13% RON/HUF76.21 -0.17% CZK/HUF15.91 -0.11% EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.38 -0.17% GBP/HUF439.95 -0.04% CHF/HUF416.49 -0.12% PLN/HUF90.99 -0.13% RON/HUF76.21 -0.17% CZK/HUF15.91 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,353.12 -0.63% MTELEKOM1,770 +0.56% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,280 -2.14% OPUS550 +1.82% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 0% BUMIX10,173.5 -0.06% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,288.33 -0.06% BUX107,353.12 -0.63% MTELEKOM1,770 +0.56% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,280 -2.14% OPUS550 +1.82% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 0% BUMIX10,173.5 -0.06% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,288.33 -0.06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Novo Nordisk
fogyasztószer
gyógyszeripar

Vesztésre áll a fogyasztószerek piacán az úttörő: véget ért a növekedés, nem tudni, sikerül-e megfordítani a cég szerencséjét

Hiába a vezetőváltás és az elbocsátások, az Ozempic-gyártó nem hozza az eredményeket. A Novo Nordisk nem váltotta be a várakozásokat a harmadik negyedévben és a jövőt is a korábbinál sötétebben látja.
K. B. G.
2025.11.05, 09:30
Frissítve: 2025.11.05, 09:47

Elmaradt a várakozásoktól a fogyást segítő csodaszert gyártó dán Novo Nordisk eredménye – derül ki a gyógyszergyártó szerdai közzétételéből, mely az év egészével kapcsolatos várakozásokat is megnyeste.

Novo Nordiks in Mainz
A Novo Nordisk vesztésre áll az Eli Lillyvel szemben / Fotó: Christian Schultz / Dpa / REUTERS

Gyengébben nő a Novo Nordisk forgalma a vártnál

A Novo Nordisk az év első hónapjában azért így is 12 százalékkal növelte eladásait dán koronában, míg a devizaárfolyamok figyelmen kívül hagyásával számolva a forgalma 15 százalékot nőtt. A működési eredmény azonban dán koronában csak 5 százalékkal, árfolyamhatás nélkül pedig 10 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, miután az eredményt visszahúzta a cég restrukturálásának egyszeri, 9 milliárd koronás költsége. 

A cég szerint enélkül a működési eredmény dán koronában 15, az árfolyamhatást kiszűrve pedig 21 százalékkal nőtt volna.

A GLP-1 diabétesz és fogyasztószerek – mint az Ozempic és a Wegovy – terén úttörő vállalat lendületét az amerikai Eli Lilly támasztotta verseny törte meg, miután a rivális cég a múlt héten felülmúlta a várakozásokat és iránymutatását is megemelte. Ezzel szemben a Novo Nordisk már csak az árfolyamhatás nélküli működési eredményének maximum 7, forgalmának pedig maximum 11 százalékos bővülésére számít, szemben a korábban várt 14 és 10 százalékos növekedéssel.

A Pfizerrel is harcban áll a dán cég

A dán gyógyszergyártó a Pfizerrel is nagy harcban áll a Metsera nevű cégért, melynek fejlesztés alatt álló fogyasztószere főként az amerikai cég számára lenne fontos, ám a licitháború segítségével a Novo megakadályozhatja, hogy újabb versenytárs jelenjen meg a fogyasztószerek piacán. A Pfizer eredetileg 4,5 milliárd dolláros ajánlatát már kénytelen volt megemelni a Novo ajánlata után, és azóta mind a két cég tovább növelte a fizetendő árat, a Novo ma már 10 milliárd dollárt ígér a cégért – írja a Bloomberg.

A Novo Nordisk idén a vezérigazgatóját és az igazgatótanácsát is lecserélte, ám az új cégvezetőnek, Mike Doustdarnak nincs könnyű dolga, miután a cég már értéke felét elvesztette idén. Doutsdar a dolgozók 11 százalékának elbocsátásával és a fogyasztószere tablettás változatának létrehozásával igyekszik megfordítani szerencséjét, és újra nyeregbe kerülni a Lillyvel szembeni harcban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu