Kína figyelmeztette az egész világot és felfoghatatlan pénzről beszélt: egyenesen megmondta, mit kell tenni a globális gazdaságban – "Ez sürgős"

Li Csiang kínai miniszterelnök szerdán a Sanghajban zajló 8. Kínai Import Expó (CIIE) megnyitóján hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi korlátozások világszerte komoly akadályokat állítanak a gazdasági tevékenységek elé, és sürgette a globális kereskedelmi és gazdasági rendszer reformját, hogy a kereskedelmi szabályok igazságosabbá, átláthatóbbá és ésszerűbbé váljanak.

Káros a protekcionizmus a kínai miniszterelnök szerint / Fotó: Shutterstock

Li beszédében elmondta, hogy a protekcionizmus és az egyoldalú kereskedelmi intézkedések súlyosan hátráltatják a világgazdaság működését, és új kihívások elé állítják a különböző országokat, különösen a fejlődő nemzeteket.

A miniszterelnök szerint a globális gazdaság egységes és összefonódott, ezért

sürgette a nemzetközi kereskedelmi intézmények reformját,

valamint a gazdasági kormányzás megerősítését, ami szerinte "különösen szükséges és sürgős".

Kifejtette: a világgazdaság növekedése az utóbbi évtizedekben elsősorban annak köszönhető, hogy a nemzetek tiszteletben tartották a kölcsönös előnyök és a tisztelet alapelveit.

Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi háborúk és a vámok fokozódása sérti ezeket az alapelveket. Az úgynevezett "zéró összegű játék" filozófiájának elterjedése, amiben minden haszon valakinek a kárára történik, csak további feszültségeket eredményezhet - fogalmazott.

Li ígéretet tett, hogy Kína továbbra is nyitott marad, és aktívan bővíti importját, hogy hozzájáruljon a globális gazdasági növekedéshez.

Rákapcsolhat a növekedés

A jövőbeli növekedés motorjai között említette a zöld és intelligens technológiákat, és célul tűzte ki, hogy az ország gazdasága öt éven belül 170 billió jüan (körülbelül 24 billió dollár) értékűvé váljon, "jelentős hozzájárulást biztosítva a globális gazdasági növekedéshez".

Hangsúlyozta:

a globális ipari ellátási láncok biztonságát is védeni kell,

hogy azok zavartalanul működhessenek, a külföldi vállalatok számára pedig Kína továbbra is biztosítani fog egy stabil, megbízható üzleti környezetet.

A Hszi Csin-ping kínai elnök által 2018-ban elindított Kínai Import Expó (CIIE) célja, hogy elősegítse a globális kereskedelmi kapcsolatok bővítését, támogassa a nemzetközi vállalatokat a kínai piacon való elérhetőségük növelésében, és előmozdítsa Kína importigényét, miközben hozzájárul a globális gazdasági növekedéshez és fenntartható fejlődéshez. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az idei rendezvényre több mint 155 ország és szervezet, köztük több mint 4000 külföldi vállalat regisztrált.