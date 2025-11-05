Kína figyelmeztette az egész világot és felfoghatatlan pénzről beszélt: egyenesen megmondta, mit kell tenni a globális gazdaságban – "Ez sürgős"
Li Csiang kínai miniszterelnök szerdán a Sanghajban zajló 8. Kínai Import Expó (CIIE) megnyitóján hangsúlyozta, hogy a kereskedelmi korlátozások világszerte komoly akadályokat állítanak a gazdasági tevékenységek elé, és sürgette a globális kereskedelmi és gazdasági rendszer reformját, hogy a kereskedelmi szabályok igazságosabbá, átláthatóbbá és ésszerűbbé váljanak.
Li beszédében elmondta, hogy a protekcionizmus és az egyoldalú kereskedelmi intézkedések súlyosan hátráltatják a világgazdaság működését, és új kihívások elé állítják a különböző országokat, különösen a fejlődő nemzeteket.
A miniszterelnök szerint a globális gazdaság egységes és összefonódott, ezért
sürgette a nemzetközi kereskedelmi intézmények reformját,
valamint a gazdasági kormányzás megerősítését, ami szerinte "különösen szükséges és sürgős".
Kifejtette: a világgazdaság növekedése az utóbbi évtizedekben elsősorban annak köszönhető, hogy a nemzetek tiszteletben tartották a kölcsönös előnyök és a tisztelet alapelveit.
Emellett arra is figyelmeztetett, hogy a kereskedelmi háborúk és a vámok fokozódása sérti ezeket az alapelveket. Az úgynevezett "zéró összegű játék" filozófiájának elterjedése, amiben minden haszon valakinek a kárára történik, csak további feszültségeket eredményezhet - fogalmazott.
Li ígéretet tett, hogy Kína továbbra is nyitott marad, és aktívan bővíti importját, hogy hozzájáruljon a globális gazdasági növekedéshez.
Rákapcsolhat a növekedés
A jövőbeli növekedés motorjai között említette a zöld és intelligens technológiákat, és célul tűzte ki, hogy az ország gazdasága öt éven belül 170 billió jüan (körülbelül 24 billió dollár) értékűvé váljon, "jelentős hozzájárulást biztosítva a globális gazdasági növekedéshez".
Hangsúlyozta:
a globális ipari ellátási láncok biztonságát is védeni kell,
hogy azok zavartalanul működhessenek, a külföldi vállalatok számára pedig Kína továbbra is biztosítani fog egy stabil, megbízható üzleti környezetet.
A Hszi Csin-ping kínai elnök által 2018-ban elindított Kínai Import Expó (CIIE) célja, hogy elősegítse a globális kereskedelmi kapcsolatok bővítését, támogassa a nemzetközi vállalatokat a kínai piacon való elérhetőségük növelésében, és előmozdítsa Kína importigényét, miközben hozzájárul a globális gazdasági növekedéshez és fenntartható fejlődéshez. A kínai kereskedelmi minisztérium közlése szerint az idei rendezvényre több mint 155 ország és szervezet, köztük több mint 4000 külföldi vállalat regisztrált.
Itt az idő: Kína fizetési rendszere megpróbálja átvenni az uralmat a világ fölött
Egyre többen használják a kínai CIPS fizetési rendszert, de van néhány gát a kínai deviza terjedése előtt. A digitális jüan és az offshore jüanalapú stabilcoin ugyan segítheti a kínai deviza terjedését, de a tőkekorlátozások és a kínai külkereskedelmi többlet nehezíti, hogy a jüan valóban nemzetközi fizetőeszköz legyen.
A nemzetközi fizetéseket ugyan továbbra is a SWIFT rendszer uralja, de Kína gőzerővel dolgozik saját megoldásának fejlesztésén, amelyhez egyre több ország és intézmény csatlakozik.
Egyre többen használják a kínai fizetési rendszert
A CIPS a jüan alapú fizetések lebonyolításában játszik egyre nagyobb szerepet: szeptemberre már 184 közvetlen (ezek inkább bankok) és 1553 közvetett (ezek nem banki szereplők, de pénzügyi szolgáltatást nyújtanak) résztvevővel rendelkezett a fizetési hálózat. A CIPS közvetett tagjai közül a legtöbb Ázsiában található, 1138, amiből 568 Kína határain belüli.