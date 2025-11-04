MI a munkahelyen: FOMO vagy vállalati stratégia?
Érezhetik a FOMO, a kimaradástól való félelem tüneteit a hazai vezetők is, egy friss felmérés eredménye, amelyet a PwC idén szeptemberben adott közre, legalábbis erre utal. A magyarországi vezérigazgatók mindössze ötöde mondja ugyanis, hogy cégüknél a generatív mesterséges intelligencia még nem kapott semmilyen szerepet – a vállalatok 80 százaléka nemcsak használja valamilyen formában az MI-t, hanem ennek köszönhetően a hatékonyság növekedését is tapasztalja.
Ugyanakkor a bevétel és a jövedelmezőség a vállalatok alig több mint tizedénél növekedett a technológia jóvoltából, és ez elmarad a tavalyi felmérésben részt vevő vezérigazgatók előrejelzésétől. Ezzel együtt a megkérdezettek bizakodása töretlen, kétötödük arra számít, hogy a generatív MI segítségével idén már üzletük jövedelmezőségén is javítani tudnak. De mi kell ahhoz, hogy ezek a várakozások teljesüljenek?
Pánik helyett vezérelje stratégia az MI vállalati bevezetését
A vezérigazgatók válaszaiból ítélve a hazai vállalatok többsége ma még elsősorban információk keresésére, levelek és dokumentumok szövegezésére használja a generatív MI-t, vagyis egyszerűbb feladatok elvégzését támogatja vele, amelyek idő- és erőforrásigényéről eleve nem rendelkezik adatokkal, így a hatékonyság növekedését sem tudja pontosan mérni.
Nem árt persze, ha egy kis FOMO is közrejátszik abban, hogy a cégek a technológiát ilyen kézenfekvő módon igyekeznek minél előbb munkára fogni. A mesterséges intelligencia térhódítása olyan fejlődést hoz, amelyből senki sem akar kimaradni. A vállalatvezetők azonban merő trendkövetés helyett inkább számszerűsített előnyöket, üzleti eredményeket akarnak látni, hogy a ráfordítások megtérüléséről is meggyőződjenek. Ehhez pedig a hype hatására megtett első lépéseknél tovább kell menniük.
Ma már nem az a kérdés, hogy a vállalat bevezesse-e a mesterséges intelligenciát, választ arra kell találni, hogy az üzlet mely MI-képességekkel növelheti eredményességét. A vállalatoknak stratégiát kell alkotniuk a mesterséges intelligencia hasznos, értékteremtő és etikus alkalmazásához, amelyben az üzleti célokat és a mérőszámokat is meghatározzák. Jóllehet sok hazai vállalat ebbe már belefogott, többségük még a kezdeteknél tart, de ez ne tartsa őket vissza a kísérletezéstől. Indítsanak közben MI-próbaprojekteket, hogy egyszerű trendkövetés helyett holnap már lépéselőnyből mutathassák a fejlődés irányát.
Akár az üzleti alkalmazásaikban készen elérhető MI-asszisztenseket tesztelnék, akár az alapoktól építenének egyedi megoldást, fontos, hogy a vállalatok saját munkafolyamataikban próbálják ki a technológia képességeit. Az így szerzett tudás és tapasztalat segíteni fogja őket a lehetőségek felismerésében, a célok kijelölésében és az elérésükhöz szükséges MI-technológiák, -eszközök, -szolgáltatások és megoldások kiválasztásában, ezáltal stratégiájuk kidolgozásában is.
A stratégiai tervezés a mesterséges intelligencia hosszú távon is sikeres, mérhető üzleti eredményeket hozó, vállalati szintű alkalmazásának egyik elengedhetetlen előfeltétele. Értékes felismerésekkel szolgáló elemzéseket, pontos előrejelzéseket, zökkenőmentes folyamatautomatizálást, egyszóval jó kimeneteket az üzlet egyedül attól az MI-tól várhat, amelyet jó adatokkal táplál. Egymástól elszigetelt rendszereken, silózott adatokon a mesterséges intelligencia sem fog jól működni. Stratégiájuk részeként a vállalatoknak ezért a technológiai irányokat is meg kell határozniuk, amelyek mentén adattárolási, felügyeleti és irányítási környezetüket modernizálják, és ezzel jövőbeni projektjeiket is megalapozzák.
Gyors start bevetésre kész MI-asszisztensekkel
Az üzleti alkalmazásokban, amelyeket a vállalatok többsége eleve használ, sorra jelennek meg a beépített, használatra kész MI-asszisztensek. Ezek a copilotok nemcsak a technológiával való ismerkedést, a próbaprojektek indítását, hanem a mesterséges intelligencia éles bevezetését, használatának vállalati szintű kiterjesztését is nagyban gyorsíthatják.
Az együttműködést és kapcsolattartást támogató alkalmazásokban elérhető copilotok például automatikusan elkészítik a megbeszélések szöveges összefoglalóját, amelyet az intézkedést igénylő tételekkel, kiosztott feladatokkal együtt kiküldenek a résztvevőknek, jelentősen növelve a csapatmunka hatékonyságát. Hasonló módon a vállalatirányítási alkalmazásokba épített, az üzlet saját tudásbázisán tanított AI-asszisztensek a szabadságról visszatérő kollégák feladatfelvételét, az új munkatársak beilleszkedését, a HR, a jogi és a pénzügyi osztály, az ügyfélszolgálat és más területek munkáját is gyorsabbá és hatékonyabbá teszik.
Ugyanakkor a dobozból kivehető copilotok is érzékeny adatokkal dolgoznak, amelyek kezelését – és a mesterséges intelligencia megmagyarázható, etikus használatát is – törvények szabályozzák. A vállalatoknak ezért mindig gondot kell fordítaniuk a biztonsági és a megfelelési követelmények teljesítésére, miközben jó, ha lépést tartanak az MI-technológiák rohamos fejlődésével is. Mindez komoly kompetenciákat és erőforrásokat követel, amelyeket a legtöbb vállalat nem tud házon belül biztosítani és naprakészen tartani. Érdemes ezért külső szolgáltatót is bevonniuk, amely szakértelmével és tapasztalatával már az első workshopoktól kezdve segíteni tudja a mesterséges intelligencia bevezetését, a vállalati MI-stratégia formálását és a projektek megvalósítását, akár a kialakított megoldások üzemeltetését is.
A Kontron Hungary AI Kompetencia Központja a vállalati copilotok tanításán túl például olyan, egyedi üzleti igényeket kiszolgáló AI-megoldások fejlesztésében, illetve testre szabásában is segítette már a hazai vállalatokat, mint a bejövő számlák kezelését, ellenőrzését és előzményekkel való összerendelését automatizáló alkalmazás, valamint a meglévő 3D műszaki rajzokban kereső szoftver, amely az egyezések azonnali fellelésével gyorsítja az árajánlatok készítését. Egy további MI-megoldás pedig a fizetési szokásokat elemezve ügyfélprofilokat készít, amelyek alapján sokkal pontosabb előrejelzést ad a kintlévőségek beérkezéséről és a bevételek alakulásáról.
A mesterséges intelligencia eredményes vállalati bevezetésének ugyanakkor van egy harmadik előfeltétele is, amely legalább annyira fontos, mint a stratégia és a modern adatkörnyezet – az emberi munkaerő felkészítése. A vállalatvezetők az eddigiekben is tapasztalhatták, hogy az új alkalmazások bevezetését a technológiai megvalósítástól függetlenül akkor könyvelhetik el sikerként, ha azokkal az alkalmazottak is akarnak és tudnak dolgozni. Az MI pedig minden eddigi munkaeszköznél nagyobb változást, új munkakultúrát hoz a vállalatok életébe, mert magát a munkavégzést alakítja át. Nem helyettesíti, hanem kiegészíti az emberi képességeket, de csak akkor, ha az alkalmazottak megtanulnak vele dolgozni. A vezetők ezért – akik növekvő bevételt és jövedelmezőséget várnak a mesterséges intelligencia vállalati bevezetésétől – az embereikről sem feledkezhetnek meg.