Deviza
EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.38 -0.17% GBP/HUF439.95 -0.04% CHF/HUF416.49 -0.12% PLN/HUF90.99 -0.13% RON/HUF76.21 -0.17% CZK/HUF15.91 -0.11% EUR/HUF387.6 -0.16% USD/HUF337.38 -0.17% GBP/HUF439.95 -0.04% CHF/HUF416.49 -0.12% PLN/HUF90.99 -0.13% RON/HUF76.21 -0.17% CZK/HUF15.91 -0.11%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX107,356.97 -0.62% MTELEKOM1,770 +0.56% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,280 -2.14% OPUS550 +1.82% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 0% BUMIX10,175.95 -0.04% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,288.18 -0.07% BUX107,356.97 -0.62% MTELEKOM1,770 +0.56% MOL2,890 -1.04% OTP32,400 -0.31% RICHTER10,280 -2.14% OPUS550 +1.82% ANY7,020 -1.14% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 0% BUMIX10,175.95 -0.04% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,288.18 -0.07%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
atm
ingyenes készpénzfelvétel
bankszektor
jogszabály

Digitális forradalom ide vagy oda – jön a dupla ingyenes készpénzfelvétel. De tényleg kérte ezt valaki?

Változik a készpénz világa Magyarországon: egyre többen választják a digitális fizetést. Miközben a mobilbank és az azonnali utalások terjednek, az ingyenes készpénzfelvétel továbbra is a lakosság egy részének fontos kérdés marad.
Ballagó Dániel
2025.11.05, 09:17
Frissítve: 2025.11.05, 09:21

Még idén végleges döntés születhet arról, hogy megduplázzák-e a havi két alkalommal díjmentesen felvehető készpénz határát 150 000 forintról 300 000 forintra. A lépés célja a lakossági terhek csökkentése és az ingyenes készpénzfelvétel kiterjesztése, ám az MNB legfrissebb pénzforgalmi adatai alapján úgy tűnik, a magyarok fizetési szokásai látványosan átalakulóban vannak. Miközben egyre többen választják az azonnali utalást, a mobilbankot vagy a Qvik rendszert, a készpénzfelvét és -használat mérhetően visszaszorul. A kérdés tehát adott: valóban szükség van-e a nagyobb ingyenes készpénzkeretre, vagy ez már csak a múlt reflexe?

ingyenes készpénzfelvétel
Digitális forradalom ide vagy oda – jön a dupla ingyenes készpénzfelvétel. De tényleg kérte ezt valaki? / Fotó: Shutterstock

Digitális robbanás, csökkenő készpénzhasználat

A Magyar Nemzeti Bank 2025. második negyedéves pénzforgalmi statisztikái szerint a digitális fizetések terjedése soha nem látott mértéket ért el Magyarországon.
Ebben az időszakban:

  • 166-tal nőtt az ATM-ek száma, de még ennél is gyorsabban bővült az online infrastruktúra: az internetes kártyaelfogadó helyek száma 3,7 százalékkal nőtt. 
  • Már több mint 31 000 Qvik-elfogadóhely működik országszerte, és a Qvik QR-, NFC- és linkes tranzakciók száma negyedéves alapon 41,2 százalékkal bővült.
  • A háztartások forintátutalásainak értéke 19,9 százalékkal nőtt egy év alatt, a mobilbankból indított devizaátutalások értéke pedig 33,6 százalékkal.
  • A Qvik-kérelemre indított utalások darabszáma 48,9 százalékkal ugrott meg.

Ezzel párhuzamosan a készpénzfelvételek száma 5,8 százalékkal, értéke 1,5 százalékkal csökkent a 2024. második negyedévi adatokhoz képest. Ez azt jelzi, hogy bár a lakosság továbbra is használ készpénzt, a trend egyértelműen a digitális csatornák felé tolódik.

A kártyás vásárlás és az azonnali fizetés előretörése

A magyar szolgáltatók által kibocsátott bankkártyákkal végzett vásárlások száma 6,4 százalékkal, értéke pedig 19 százalékkal nőtt egy év alatt.
A fizetési kártyás visszaélések értéke eközben 26,5 százalékkal csökkent, ami a digitális biztonság növekedését is mutatja.

Eközben a pénzforgalmi szolgáltatók bevételei 24,2 százalékkal emelkedtek, ezen belül a tranzakciók értékéhez kötött bevételek tették ki a teljes bevétel több mint 60 százalékát. A kártyaelfogadási bevételek is 12,1 százalékkal nőttek, tehát a gazdasági szereplők is egyre inkább a digitális fizetésből élnek.

Van még igény a nagyobb ingyenes készpénzfelvételre?

A statisztikák alapján a készpénzfelvét csökkenőben van, míg a kártyás vásárlások, azonnali utalások és mobilbanki tranzakciók robbanásszerűen nőnek. 
Ez erősíti azt a véleményt, hogy a lakosság többségének már nincs égető igénye a nagyobb díjmentes készpénzfelvételre – legalábbis nem gazdasági kényszerből. Ugyanakkor továbbra is létezik egy jelentős réteg, amely készpénzben intézi a mindennapi ügyeit. A vidéki, alacsonyabb jövedelmű és idősebb korosztály számára az emelés valós könnyebbséget jelenthet, hogy hozzáférhetnek a teljes havi jövedelmükhöz ilyen formában is.

Szakértők szerint inkább társadalompolitikai döntés

A bankok és a pénzügyi elemzők egyetértenek abban, hogy a keretemelés nem a piaci igényekre, hanem inkább társadalompolitikai megfontolásokra reagál. Míg az átlagos készpénzfelvét 110 000 Ft körül mozog, addig a kétszeres limit bevezetése inkább szimbolikus gesztus, amely a készpénzt preferáló csoportokat célozza. A Bankszövetség szerint ugyanakkor a változás jelentős költségnövekedést okozhat a hitelintézeteknél, mivel a tranzakciós illetéket a bankoknak kell majd viselniük, akik tovább háríthatják azt az ügyfelekre.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu