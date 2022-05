A Groupama Arénát üzemeltető Sportfive Hungary Kft. a koronavírus-járvány negatív gazdasági hatásai ellenére is növelte nettó árbevételét

– derül ki a társaság beszámolójából.

Nagy ugrásról azért nem beszélhetünk, mert 3,71 százalékkal, 4,15 milliárd forintra nőtt az elmúlt évben a forgalom. Ráadásul az egyéb bevételek során visszaesést látunk: a 2020-as 533 millió forintos tétel 405 millióra olvadt tavaly. A kiegészítő melléklet tanúsága szerint a 2021-es gazdálkodási év első negyedét jelentősen befolyásolta a pandémia: több labdarúgó-mérkőzést el kellett halasztani, vagy zárt kapuk mögött rendezték meg, egyéb eseményeket pedig az általános hatósági rendelkezések értelmében nem volt szabad megtartani.

A Sportfive emlékeztetett:

április végétől a rendezvényszervezés elkezdett visszatérni a korábbi évek gyakorlata szerinti medrébe, ennek megfelelően a labdarúgó-Európa-bajnokságnak helyszínt adó stadionokban is nézők előtt bonyolíthatták le a mérkőzéseket.

A Ferencvárosi Torna Clubbal együtt a társaság is ismét számíthatott a jegybevételből származó jövedelemre, illetve egyéb sportrendezvények megtartása is lehetővé vált. Emellett jelentős mértékben segítette az eredményesség megőrzését az elmúlt esztendőben az a szurkolói hozzáállás, amelynek köszönhetően a skybox- és VIP-értékesítéseknél nem jelentek meg jelentős mértékű lemondások, illetve ezek a korrekciók is inkább 2020-ról 2021-re csoportosították át a bevételek egy részét. A cég közlése szerint további könnyítést jelentett, hogy az együttműködő klubbal – az FTC-vel – sikerült olyan megállapodást kötni, amelynek eredményeként egyfajta kárenyhítés jelleggel a veszteségeit is csökkenteni tudta a Sportfive Hungary Kft.

A mindezek miatt a meglehetősen hektikus esztendő után kevéssé meglepő, hogy az üzemi eredmény visszaesett:

a korábbi 399 millió forintról 248-ra. Ez 37,75 százalékos mínusz, de közel ekkora mértékben (36,8 százalékkal) csökkent a nyereség is: az adózott eredmény soron az előző évi 402 után 254 milliót látunk.

Nőtt a saját tőke: 1,03 milliárd forintról 1,28-ra, de azon belül a jegyzett tőke nem változott. Mivel a saját tőke aránya az összes forráson belül 32,2 százalékról 37,2-re nőtt, a Sportfive tőkeerőssége is nőtt. Hosszú lejáratú kötelezettsége tavaly és tavalyelőtt sem volt a vállalatnak, de rövid azért akadt: 1,043 milliárd forintról 762 millióra esett. Az anyagjellegű ráfordítások 3,52 milliárd forintról 3,22-ra mérséklődtek, a személyiek viszont látványosan nőttek: 301 millió forintról 400 millióra.

A mérlegfordulónap után bekövetkezett legjelentősebb esemény kétségkívül az, hogy

közbeszerzési eljárás útján a Sportfive Hungary Kft. nyerte el az MVM Dome nevű budapesti multifunkcionális csarnok üzemelteti jogát, az eredményhirdetést követően, február 15-én meg is kötötte a szerződést.

A Népliget mellett felépült, több mint 20 ezer fő befogadására alkalmas létesítmény mintegy 50 ezer négyzetméter alapterületű, a legmodernebb technikával van ellátva, az üzemeltetés jogát a társaság tíz évre kapta meg. Az MVM Dome tulajdonosa továbbra is a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt., a vagyonkezelője pedig az FTC. Emellett a társaság vezetősége mérlegelte az Ukrajnában zajló háborús eseményeket, és úgy ítélte meg, hogy azok minden valószínűség szerint nem befolyásolják lényegesen a pénzügyi helyzetet és a jövőbeli tevékenységet, miután nincs az ukrajnai konfliktushoz közvetlenül köthető üzleti partnerük.