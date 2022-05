Az e-flotta folyamatos bővítésének köszönhetően a Főtaxi járműparkjának immár a harmada környezetkímélő. A Főtaxi tisztán elektromos járműparkja az első 19 villanyautó beszerzése óta eltelt mindössze három év alatt több mint hatszorosára nőtt. Az applikáción is elérhető elektromos- és hibridautó-rendelésnek is köszönhetően ezzel minden harmadik utazás zöld a Főtaxinál.

A sofőröket is ösztönzik az átállásra

A társaság kedvezményes tagdíjjal, illetve bérleti konstrukcióval is ösztönzi a meglévő és leendő sofőrjeit a zöldútra térésre.

2019-ben az első voltam, aki bérleti szerződést írt alá taxisofőrként egy elektromos autóra a cégnél

– mondta ifj. Lajsz András, a Főtaxi zöldflottafejlesztésért is felelős operatív vezetője. Kiemelte: nemcsak neki, hanem a kollégáinak is bevált a villanyautózás, hiszen amellett, hogy élmény vezetni és utazni benne, a hagyományos meghajtású kocsikhoz képest jóval alacsonyabbak a fenntartási költségek. A technológia kiforrottságát mutatja, hogy a számos, jócskán 100 ezer kilométernél járó autók akkumulátora továbbra is kifogástalan állapotban van. Ez is megerősíti őket abban, hogy a budapesti taxizás jövőjét a zöldflotta folyamatos bővítésében látják.

Évente tízmilliós fuvarszámával a főváros közlekedésének jelentős szereplőjének számító Főtaxi elkötelezett Budapest levegőminőségének javítása és a zajszennyezés csökkentése iránt, ezért a Zöldút programja keretében többek között

tagdíjkedvezménnyel is támogatja a környezetkímélő járműflotta bővülését. A társasághoz háromévesnél fiatalabb elektromos vagy hibrid autóval csatlakozó partnerek a normál tagdíjnak mindössze a felét fizetik. Azok, akik nem saját gépkocsival lépnek be, a Főtaxi saját járműparkjából is bérelhetnek elektromos autókat.

A vállalati megrendelők számára is prioritás a zöldközlekedés

A környezetkímélő flotta kialakítása és gyors bővítése találkozik mind az utasok, mind a vállalati partnerek igényeivel. A céges megrendelők számára egyre inkább elsődleges szempont, hogy a szerződő taxiszolgáltató flottája mennyire környezetkímélő. Számos vállalat mobilitási szabályzatában már arra is kitérnek, hogy lehetőleg minél környezettudatosabban oldják meg a kollégák városi útjait.

Az utasok szintén villanyautó-pártiak: egy korábbi főtaxis közvélemény-kutatás eredményei rámutattak arra, hogy a közösségi közlekedés fenntarthatóságát a fővárosiak fele az elektromos autók, kerékpárok és rollerek használatának elterjedésében látta. A zöldflotta éppen egy éve, 2021 júniusában érte el azt a méretet, amely már lehetővé tette, hogy a Főtaxi mobilos applikációján is rendelhessenek kifejezetten elektromos vagy hibrid autót, e szolgáltatás sikere pedig azóta is töretlen.

Az utóbbi időben annyira beépült a fővárosiak mindennapjaiba a zöldtaxizás, hogy míg kezdetben az újdonság és az élmény miatt választották az utasok ezeket az autókat, addigra ma már a környezettudatosság lett az elsődleges szempont. Tapasztalataink azt mutatják, hogy sokan többet is hajlandók várni, de környezetbarát módon akarnak utazni

– tette hozzá ifj. Lajsz András.

Az elektromosautó-flotta bővítése fontos pillére a Főtaxi 2019-ben indult Zöldút programjának. Emellett a társaság rendszeres faültetéssel, illetve – az új taxis POS-terminálok és az online számlázási rendszer révén – papírmentes utazással, valamint elektromos töltőhálózat telepítésével is védi a környezetet.