A sport- és oktatási komplexum kikiáltási ára 640 millió forint, ezért egy 27,8 ezer négyzetméteres, négy utca által határolt területet és felújítandó állapotú épületeket kap a vevő. Az árverési hirdetmény szerint az egykori üdülő területén áll egy étterem, hat különböző méretű apartman és egy szállodaépület összesen 44 szobával, amelyek együttesen 110 személy elszállásolására alkalmasak. A 2019-ben bezárt üdülőben termálvizes medence és két másik található, emellett röplabda- és rekortán teniszpálya, kispályás labdarúgópálya, sőt egy kisebb tó is van.

A 11. számú főút mentén fekvő ingatlan márciusban már felkerült az elektronikus árverési felületre, ugyancsak 640 millió forintos irányáron, másfél millió forintos licitlépcsővel, 96 milliós biztosíték megfizetésének kötelezettségével. Az üdülő árverésének hírére leányfalu polgármestere, Adorján András jelezte, hogy az önkormányzatnak sem az ingatlan megvásárlása, sem az övezeti besorolásának a megváltoztatása nem célja, vagyis oda lakópark biztosan nem épülhet. Az előbbire nincs forrása, az utóbbival pedig a helyieket akarta megnyugtatni, akik láthatóan egyértelműen ágálnak a lakóparkok ellen. Nem véletlenül szerepel az üdülő árverési hirdetményében, hogy a nyertes licitáló sem a Szerencsejáték Zrt.-vel, sem az MNV-vel szemben nem élhet a jövőben semmilyen követeléssel vagy igénnyel az ingatlan építési övezeti besorolása vagy annak módosítása miatt. A jókora kert értékes növényállományú, helyi védelem alatt álló terület, amely legfeljebb 15 százalékig beépíthető.

Ugyanekkor csaknem ugyanennyiért, konkrétan nettó 700 millió forintért kínálnak a környéken eladásra – 270 szobás, konferenciarészleget is magában foglaló szálloda építésére szóló engedélyezési tervvel együtt – egy 25 ezer négyzetméteres területet. Az ingatlanos portálon megjelent hirdetést is az egyik leányfalusi csoportban szúrták ki, ahol – miként a Fortuna üdülő árverésének hírére – ugyancsak szóba került a lakópark építésétől való félelem. A folyóparti hotelhez jachtkikötő és körpanorámát adó, 360 fokban forgó étterem is kapcsolódna.

Egyelőre egyik ingatlanértékesítés sem dőlt el, az elektronikus árverés ma este zárul, amikor kiderül, hogy szükség lesz-e újabb körre a Fortuna üdülő esetében. A harmadik éve zárva tartó komplexum annak ellenére, vagy épp azért volt népszerű helyszíne esküvőknek és céges rendezvényeknek, mert mindössze 20-25 percnyi autóútra van Budapesttől. A Dunakanyar és vonzáskörzete egyre jobban felértékelődő turisztikai régió, amely Duna-parti hotelberuházásokhoz is kedvező piaci környezetet nyújthat.