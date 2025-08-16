Mindenki megnyugodhat: visszanött Kövér László bajsza

Egy nyilvános eseményen jelent meg pénteken Kövér László, az Országgyűlés fideszes elnöke, amin látszik, hogy mégsem mondott le hosszabb távon a megszokott stílusáról. Az elnök, noha nem a korábban megszokott hosszúságú bajusszal, de immár ismét meggyőző arcszőrzettel jelent meg a "Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem" program eseményén.
Mint arról a sajtó korábban beszámolt, az Országgyűlés elnöke a Szent Király Szövetség találkozójának, július huszadikai megnyitóján tartott ünnepi beszédet, azonban nem a mondanivalója miatt marad emlékezetes, hanem arról, hogy eltűnt az ikonikussá vált bajsza. A csallóközi eseményen a kereszténység és az európai nemzetek elleni támadásról értekezett, majd szentmisén is részt vett.
Most egy másik vidéki eseményen tünt fel a parlament elnöke, ám immár erősen a korábbi stilus felé hajló arcszörzettel. Edelényben tartották meg pénteken a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Kárpát-medencei búzaösszeöntő ünnepségét. Sok ezer határon inneni és túli magyar gazda ajánlott fel búzát idén is, mely liszt formájában rászoruló gyerekekhez és családokhoz kerül.
Az eseményről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Papp László is posztolt a közösségi oldalán. A képek között feltünik Kövér László is.
A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program egy országos-Kárpát-medencei jótékonysági kezdeményezés, amelyet 2011-ben indítottak el. Célja, hogy a magyar gazdák önzetlen összefogása révén felajánlott búzából liszt, majd kenyér készüljön, és azt – határon innen és túl – rászoruló magyar családok és gyermekek között osszák szét. A 15 millió búzaszem a világ magyarságát szimbolizálja. Az adomány mennyisége az indulás óta csaknem százszorosára nőtt, és egyre több határon túli magyar település is bekapcsolódik a gyűjtésbe. A Magyarok Kenyere Kárpát-medencei Búzaösszeöntés Ünnepe a program csúcspontja, melynek idén a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelény adott otthont.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.