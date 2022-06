A színvonal megtartása érdekében elkerülhetetlennek tartja az áremelést Kolonics Zoltán, a Málna The Pastry Shop tulajdonosa, aki társával és feleségével, Varga Ágnessel átvehette a Dining Guide gáláján az év cukrászdájának járó elismerést.

Nálunk nem fordulhat elő, hogy olcsósítjuk a termékeket. Ugyanazt a madagaszkári vaníliát, belga csokoládét, brontei pisztáciát használjuk ezután is, tehát, ha nem szeretnénk ráfizetéssel működni, akkor ezt bele kell kalkulálni az árakba. De nem csupán az alapanyagokról van szó, az áram is brutálisan drágult. Mivel ipari áramot használunk, ez rendkívül érzékenyen érint minket, több mint 200 százalékos áremelkedés következett be az elmúlt időszakban

– árulta el Kolonics Zoltán. Hozzátette, nagyjából 20 százalékkal húzták feljebb eddig az áraikat, miközben az alapanyagok esetében 40 százalékos növekedést tapasztaltak. Egyelőre kivárnak, stabilizálódik-e a helyzet, ám ha nem, kénytelenek lesznek ismét korrigálni a sütemények árát.

A Málna hozzávetőleg kétezer-háromezer desszertet ad el egy hónapban,

a négy évvel ezelőtti nyitás óta folyamatosan nő az értékesített termékek száma, a Dining Guide elismerése után pedig a médiafigyelemmel együtt számítanak némi forgalomnövekedésre. A jó idő beköszöntével elindult a fagylaltszezon, ám mivel a cukrászda fő profilja a sütemény, időjárástól függően a forgalom legfeljebb 30 százaléka származik belőle.

Kolonics Zoltán megjegyezte, a világjárvány idején sem tapasztaltak visszaesést, amiről úgy gondolják, nem a véletlen műve, a vásárlók keresik a stabil minőséget, ráadásul bíznak bennük, hiszen minden nap személyesen is láthatják őket az üzletben, és a műhelymunkát is megfigyelhetik.

Büszkék vagyunk arra, hogy nem szerződtünk kiszállító cégekkel, és az elmúlt időszak igazolta, hogy szeretik a desszertjeinket, hiszen a legszigorúbb lezárások idején is eljöttek értük személyesen, amikor csak elvitelre árusíthattunk

– mondta Kolonics Zoltán, aki a díjjal kapcsolatban hozzáfűzte, azért is örülnek neki, mert ez még jobban rávilágítja a hazai közönség figyelmét a minőségi, kézműves, kizárólag természetes alapanyagokat használó cukrászatra.

A Gerbeaud egykori főcukrásza rámutatott, nagy problémát jelent a szakképzett munkaerő hiánya, ugyanis számos gondot okozó opcióval számoltak a nyitáskor, de ezzel nem. Jelenleg két megbízható cukrásszal dolgoznak együtt – pultost négy éve nem találnak –, előtte három évig ketten intéztek minden folyamatot.

Jelentkezők folyamatosan vannak, de sajnos nem tudják hozni az elvárható színvonalat. Azt senkitől nem követeljük meg, hogy rögtön magas szakmai tudással rendelkezzen, de azt igen, hogy akarjon dolgozni az illető. Sajnos a fiatal korosztályról nagyon rossz tapasztalatokat szereztünk, magas fizetést szeretnének mindenfajta tudás, szakmai alázat vagy szorgalom nélkül

– jelentette ki Kolonics Zoltán.

A Málna szinte mindenért euróban fizet, hiszen a legtöbb alapanyagot magyar beszállítókon keresztül, külföldről vásárolja, mert a hazai termelők néhány kivételtől eltekintve nem tudják tartani hosszú távon az elvárt minőséget. Bár kisebb-nagyobb elakadások előfordultak, olyan még nem történt, hogy az alapanyaghiány miatt le kellett venni valamelyik süteményt a kínálatból, és olyan termékük sincs, amelyet azért nem árusítanak, mert nem lehet gazdaságosan eladni.