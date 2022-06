A dán Jobindex álláskeresési portál szerint a Google megsértette a trösztellenes törvényeket, és teljesen ellehetetlenítette a tevékenységüket

– írja a Reuters. A cég versenyellenes magatartás miatt már be is nyújtotta a panaszt az uniós szabályozó hatóságoknak. A fő problémának azt tartják, hogy a Google a saját szolgáltatását, a Google for Jobsot részesíti előnyben a keresőben. A techóriásnak nem ez az első ügye, az elmúlt évek során már 8 milliárd eurónyi büntetést kellett befizetniük csak emiatt, de az adatvédelemmel is rendszeresen akadnak gondjaik.

A Google for Jobs gyakorlatát eddig már 23 álláshirdető oldal kritizálta. A Jobindex keresési forgalma 20 százalékkal esett vissza a szolgáltatás elindulása óta.