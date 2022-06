Vizsgálatot indított a Google ellen a német trösztellenes felügyelet a térképplatform használatára vonatkozó feltételek miatt – tudatta a Bloomberg.

A hivatal azért lépett közbe, mert az első megállapítások arra utalnak, hogy a Google korlátozza az alternatív szolgáltatók használatának lehetőségeit,

amikor ügyfelei a térképekkel kívánják kombinálni kínálatukat – közölte kedden a szövetségi kartellhivatal.

Fotó: Shutterstock

A hivatal a közlemény szerint a Google Automotive Services feltételeit is vizsgálja. Ez a harmadik vizsgálat, amelyet a szabályozó hatóság indított, hogy újonnan kibővített hatáskörét felhasználva fellépjen a nagy techcégekkel szemben. Januárban a kartellhivatal úgy döntött, hogy a Google is e rendszer hatálya alá tartozik. A trösztellenes szerv a Google News Showcase szolgáltatást és annak adathasználatát is célba vette.

A Google szóvivője egyelőre nem kívánt nyilatkozni az ügyben.