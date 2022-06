Az elmúlt években folyamatosan nőtt a légkondicionálók piaca, az LG tapasztalatai szerint a belépő és a prémiumkategóriákban a legdinamikusabb a fejlődés. A középkategória kevésbé népszerű, bár ott is van növekedés. A légkondicionálók ára körülbelül 10 százalékkal nőtt az idén. A beszállítói és az ellátási lánc problémái (például az alapanyag- és a konténerhiány) késéseket okozott a gyártásban és az ellátásban, folyamatos kihívások előtt állnak a gyártók és a piacok. Mindezek ellenére az LG arra számít, hogy az idén is legalább 25 százalékkal nőnek az eladásai, mivel egyre bővül a kereslet.

A Daikinnál az előző, 2022. április 1-jén zárult gazdasági évhez képest a forint-euró árfolyam változásától függetlenül is mintegy 15 százalékkal emelkedett a lakossági split klímák ára. Zuggó Balázs, a Daikin Hungary Kft. ügyvezetője a VG-nek elmondta, hogy a háborúra, illetve a gázellátás jövőjének bizonytalanságaira hivatkozva egyre több hazai ügyfél törekszik arra, hogy ne függjön a földgáztól, ezt jelzi például, hogy egyre népszerűbbek a háztartási napelemes rendszerek.

Ugyanakkor az ellátási lánc nehézségei egyértelműen korlátozzák a hőszivattyúpia kereslet diktálta mértékű növekedését. Ez a helyzet még jó ideig fennállhat, ráadásul hiány van telepítő szakemberekből, a technológiához értő szerelőkből is.

A levegő-víz hőszivattyúk iránt látványosan megnövekedett igényre válaszul a Daikin már most megnövelte a belgiumi gyártókapacitását, jövőre pedig meg szeretné négyszerezni, és további gyártósorok létesítése is kilátásban van

– emelte ki Zuggó Balázs.

Rákapott a vevők egy része a távolról is szabályozható berendezésekre.

Fotó: Shutterstock

A lapunk által megkérdezett mindkét gyártó arról számolt be, hogy klímaválasztáskor az elsődleges szempontok a csendesség, az energiahatékonyság és a minél több funkció: ma már alapvető, hogy a klímát télen fűtésre vagy temperálásra is használják, de egyre keresettebbek a légtisztító és a frisslevegő-utánpótlást biztosító funkciók is.

Fontos továbbá a távolról való vezérelhetőség, vagyis a berendezés applikációkkal történő indítása és kikapcsolása, a kívánt hőmérséklet távoli beállítása. Egy többen választanak olyan felső kategóriás termékeket, amelyek az előbbieken túl időtállók, a dizájnjuk egyedi, így értékes részei lehetnek az otthoni enteriőrnek. Nem tűntek el a piacról az impulzusvásárlók sem, ők a meleg beköszöntével szükségmegoldásként vásárolják a kisebb tudású és olcsóbb készülékeket.

Az idei első öt hónapban már csaknem 1100 klímaberendezést vásároltak az eMAG-Extreme Digitalon, 70 százalékkal többet, mint 2021 azonos időszakában, illetve csaknem 300 százalékkal többet, mint a két évvel korábbi azonos időszakban. Ebben az évben május végéig átlagosan bruttó 121 ezer forintért rendeltek split klímát a cégnél, több mint 6 százalékkal többért, mint tavaly, a 2020-as adathoz viszonyítva pedig bő 16 százalékos a növekedés. A webáruháznál a Star-Light, Whirlpool és Hauser márkák a legnépszerűbbek.

A keresettebbek a bruttó 200 ezer forintnál olcsóbb split klímák, de az ismertebb márkák népszerűbb modelljeiből jól fogynak a 250 ezer forint körüli típusok is. Az eladási számok alapján vélhetően továbbra is sokan élnek a készülék árának 50 százalékára felhasználható otthonfelújítási támogatással, a vállalat azt várja, hogy a klímaeladások terén ez az éve is legalább olyan erős lesz, mint a tavalyi volt.

A webáruháznál az idei első öt hónapban a mobilklímák kelendőbbek voltak, mint tavaly vagy tavalyelőtt: míg a vizsgált időszakban az előző két évben csak néhány tucat ilyen berendezés fogyott, az idén már több mint kétszáz. Tavaly és tavalyelőtt is jellemzően bruttó 70-80 ezer forintért rendeltek mobilklímát az eMAG.hu-ról, az idén az első öt hónapban átlagosan 85 ezer forintért.

Mobilklímából az idén majdnem négyszer annyit adott el az Euronics, mint 2020-ban, a 2021-esnél pedig két és félszer nagyobb árbevételt ért el már a szezon kezdetén, vagyis május elejétől június közepéig. Az eladott berendezések száma szerint a növekedés ugyanezekben az időszakokban 338, illetve 196 százalék volt – válaszolta lapunknak a társaság.

Hűtőberendezésekből 2020-hoz képest 124, 2021-hez képest 117 százalékkal volt nagyobb az árbevétele. Az áruház azt tapasztalta, hogy vevői előnyben részesítik az egyszerűbb készülékeket, például az álló ventilátorokat, ezek között a legnépszerűbbek ára az idén 10 és 20 ezer forint között mozog, míg mobilklímából a 110–130 ezer forintosak a legkelendőbbek. Az Euronics további 20 százalékos bővülésre számít a nyári hónapokban, ha kitart a kánikula.

A Media Markt is jelentős növekedésről számolt be: mobilklímákból az idén 181 százalékkal többet adott el, mint az előző év azonos időszakában, 2020-ra vetítve 175 százalékos a növekedés. Most a Gorenje, az Orion, az Electrolux és a Deltaco a legnépszerűbb márka a műszaki áruházban, a legkeresettebb árkategória pedig a 120 ezer forintos (2020-ban a 90, 2021-ben a 100 ezer forintos volt), a termékek ára átlagosan 10 százalékkal nőtt.

A Media Markt tájékoztatása szerint a vásárláskor már az az elsődleges szempont, hogy minél hamarabb el lehessen érni a lakásban a kívánt hőfokot, ezért a vevők a nagyobb teljesítményű készülékeket részesítik előnyben. Előtérbe kerültek a kombinált, hűtő-fűtő készülékek is, amelyek egész évben használhatók.

Mindhárom, a VG által kérdezett kereskedő szerint egyre népszerűbbek az okosfunkciók, amelyekkel akár távolról, valamint időzítve is szabályozható a lakás hőmérséklete. Az idén ennek alapján felkapottak lehetnek az ilyen, telefonos applikációval irányítható és ellenőrizhető modellek.