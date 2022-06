Az Airbnb idén nyárra új funkciókat vezetett be, bővült a kereső, a kombinált foglalás pedig a turisták szerint a leginnovatívabb fejlesztés, amelynek köszönhetően könnyebben tervezhető a szálláskeresés a hosszabb utazások alatt, például ha két szomszédos várost is meg szeretnénk nézni. A fejlesztések ellenére úgy tűnik, hiányosságok is akadnak. Lecsapott az Airbnb-re az Ausztrál Versenyügyi és Fogyasztói Bizottság.

A szállásfoglaló platformot a felhasználók megtévesztésével vádolják, amiért be is perelték őket

– írja a Reuters.

A hatóság konkrét eseteket jelentett, amikor a turistáknak többet kellett fizetniük a szállásért, mint amennyiért meg voltak hirdetve. Több ezer ügyfél tett panaszt.

Fotó: Anna Wiewiora / Science Photo Library via AFP

Arra is akadt példa, hogy amerikai dollárban hirdették meg a szobák árát, de valójában a megadott összeg ausztrál dollárra vonatkozott, ami egy jóval magasabb tételt jelent, továbbá a tranzakciós díjak felszámolásáról sem kaptak megfelelő tájékoztatást.

Az ausztrál versenyfelügyelet idén már a Metát is megregulázta, amiért hírességek arcát használták fel kriptohirdetésekhez, pedig ők nem is járultak hozzá ehhez. Jelenleg az Amazonnál vizsgálódnak.