Nagyot ugrott az Airbnb a 2008-as indulása óta. Mára meghatározó szereplő lett a lakásbérlés piacán, és a szállodai szobafoglalás legfőbb riválisa. A házigazdák a világ 220 országában több mint hatmillió szálláshelyet kínálnak a platformon keresztül, a szolgáltatást igénybe vevők száma meghaladja az egymilliárd főt. Van azonban egy térség, amelyet mindezidáig nem sikerült meghódítani: Afrikát.

Ezt a piaci rést töltheti be a Google támogatását élvező startup, a Bongalo, amelyet már most az Airbnb afrikai alternatívájaként emlegetnek

– írja a CNN.

Fotó: Michele Spatari / AFP

A Bongalo előnyei közé tartozik, hogy a megfizethető szállásokra és a mobilfizetésre specializálódtak, amelyre egyre nagyobb az igény a kontinensen, mintegy félmilliárdan alkalmazzák. Egy átlagos hotelszoba ára pedig legalább 50 dollár éjszakánként, ezért a kedvezőbb kínálatok szűrése is szempont. Az öt éve alakult vállalat egyelőre két országban: Kamerunban és Ruandában kínál szállásokat, utóbbi helyszínen van a székhelyük is. Portfóliójukban jelenleg ezer ingatlan szerepel és ötezer felhasználójuk van, a közeljövőben azonban dinamikus növekedésre számítanak.

A tevékenységüket kiterjesztenék az Elefántcsontpartra, Szenegálra és Kenyára is.

A platformot a Google Black Founders Fund in Africa is segíti, akiktől eddig 320 ezer dollárt kaptak. A Bongalo a 25 és a 35 év közöttiek körében a legnépszerűbb. Afrikában a pandémia kitörése óta felértékelődött a belföldi turizmus lehetősége. A szigorú korlátozások miatt a szektor a helyben utazókból tartotta fenn magát, és bár számítanak a külföldi turisták visszatérésére, ez a tendencia tovább folytatódhat.

Az Airbnb idén nyárra új funkciókat is vezetett be, bővült a kereső, a kombinált foglalás pedig a turisták szerint a leginnovatívabb fejlesztés, amelynek köszönhetően könnyebben tervezhető a szálláskeresés a hosszabb utazások alatt, például ha két szomszédos várost is meg szeretnénk nézni. A legkreatívabb bérbeadók óriáskagylót vagy éppen fára épített bunkert ajánlanak szállásnak, de hókunyhó, kastély és sziget is bérelhető.

Mindeközben az Airbnb kivonul Kínából, miután a koronavírus-járvány miatti lezárások immár két éve ellehetetlenítik a cég működését a világ legnépesebb országában.