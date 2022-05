Nagy fejlesztésekkel rukkolt elő az Airbnb a nyárra. Biztonságosabb és praktikusabb lesz idén a szálláskeresés a megújult platformmal. Új kategóriák szerint csoportosíthatók a szálláshelyek, lehetővé teszik a kombinált foglalást és biztonsági garanciát is nyújtanak a felhasználóknak. Az új típusú foglalórendszerrel,– amely a turisták szerint a leginnovatívabb funkció – egyszerre két helyszínt is bérbe lehet venni, amelynek köszönhetően könnyebben tervezhető a szálláskeresés a hosszabb utazások alatt, például ha két szomszédos várost is meg szeretnénk nézni. A kínálat egyre bővül, vannak azonban egészen szokatlan bérlemények is.

Fotó: Confused.com

Öt különleges szállás, amely öt csillagot kapott

Mexikó ikonikus borvidékén buborék alakú szállások várják a turistákat. A sátorra emlékeztető hajlék páratlan élményt nyújt a természet közelségében, a szőlőültetvény közepén, a borfogyasztás viszont feláras – kezdi a nem hétköznapi listát a Confused.com portál.

Hawaiion egy fára épített házikóban lehet bekuckózni, amely a gyerekkori bunkerek világát eleveníti fel. A lépcső 15 láb magasan visz fel a szállásra, így jó kondiban kell lennie annak, aki ott szeretne bérelni. A párok körében különösen kedvelt a romantikus lak, amely ráadásul teljes panorámát kínál a trópusi dzsungelre. A faház elég kapós, a leghamarabbi szabad időpont 2023 januárjára foglalható.

Mexikóban úgy tűnik, szeretik ötvözni az építészetet a művészettel. Egy kagyló alakú ház az ősi mexikói monda fantáziavilágát jeleníti meg, mi szerint egy kagyló segített megnyerni a területet a sziget lakóinak. „Nekünk van a legnagyobb kagylónk!” – nyilatkozták büszkén a tervezők. A turisták szerint úgy néz ki az építmény, mintha egy óriási tengeri lény kúszott volna fel a szárazföldre.

Fotó: AndrŽ Nantel

Írországban igazi kastélyszálló várja a kalandorokat, a hatszáz éves történelemmel és korhű berendezéssel rendelkező épületben a hagyományok és a modern technológia páratlan módon ötvöződik, és meglepő módon, még kedvezőbb áron is lehet hozzájutni a szobákhoz, mint a környék más szálláshelyein, igaz, nehezebb is bejutni.

A finnországi Lappföldön hókunyhót kínálnak a szállóvendégeknek. A jégből faragott ágyon két ember fér el, de szorosan össze kell bújni a dermesztő hidegben. Nem egy átlagos nyaralóhelyszín, de van aki egészen a Mikulás otthonáig menekül a kánikula elől.

A portál más érdekességeket is említ, a legtisztább szállásokat is rangsorolták. Ezek között hódít egy texasi miniház a tisztás közepén, amelynek a galériája lényegében a terasza, és a szabadból lehet nézni a csillagokat.

Fotó: Confused.com

A Karib-tenger közelében egy teljes szigetet is bérelhetünk, a Bird Islanden élni olyan lehet, mint a paradicsomban. Az érintetlen természeti környezet és a vadregényes táj rabul ejti az arra járókat. A legjobb karban tartott szállások listájára egy perui házikó is felkerült, amely a hegytetőre épült, amit minden alkalommal meg is kell mászni.