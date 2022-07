Az orosz állami cégek fizetésemeléssel reagálnak nagy mértékű inflációra

Oroszországban a kétszámjegyű infláció mellett elkezdődött a magasan képzett szakemberek elvándorlása a jobban fizető állások felé. Sokan az országot is elhagyták a jelenlegi helyzet miatt. Az állami vállalatok júliustól fizetésemelésbe kezdenek, hogy megakadályozzák a tehetséges alkalmazottak távozását - írta meg a Reuters. A döntés ár-bér spirálhoz vezethet az országban.

Az ukrajnai háború kirobbantása miatt a fél világ szankciókkal sújtja Oroszországot, aminek meg is látszik az eredménye.

A június 24-én közzétett adatok szerint az országban már 16,2 százalékra gyorsult az infláció.

A Reuters által megkérdezett elemzők szerint az év végén is kétszámjegyű lesz a fogyasztói árak növekedésének üteme. Jelenleg 14,5 százalékot jósolnak 2022 végére.

Fotó: Shutterstock

A jelenlegi helyzetnek leginkább kitett szektor az IT.

A munkáltatóknak nagy nehézséget okoz az informatikai szakemberek megtartása, mivel sokan még az ország elhagyásán is gondolkoznak. A magas infláció leértékeli a béreket, illetve vannak, akik a háborúval sem értenek egyet és ezért távoznának Oroszországból a Reuters szerint. Az sem segít, hogy az ország egyre inkább elszigetelődik a világ nyugati részétől. Alig egy hónappal azután, hogy az invázió elindult február végén az orosz Elektronikus Kommunikációs Szövetség azt közölte, hogy

50-70 ezer informatikus hagyta el az országot.

Akkor azt jósolták, hogy áprilisban akár még 100 ezren követhetik őket.

Oroszország miniszterelnöke, Mihail Mishustin szerint május végére a távozó informatikusok 85 százaléka visszatért. Ezt a SIM-kártya adatokra hivatkozva jelentette ki. Arról is beszélt, hogy kormánya rengeteg támogató intézkedéssel lépett közbe az iparág megvédése érdekében.

A Sberbank közleménye szerint a cég tisztában van vele, hogy az embereknek fontos a pénzügyi stabilitás, ezért július 1-től átlag 8,5 százalékos béremelésbe kezdenek. Hozzátették, hogy az informatikusok esetében jóval az átlagfeletti fizetésemelést terveznek. A The Bell orosz lap egy meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, hogy a hitelintézetnél akár 20 százalékos béremelést is ajánlhatnak az IT szakembereknek, hogy megállítsák az elvándorlásukat. A bank nem válaszolt az ezzel kapcsolatos megkeresésekre.

Az Interfax arról írt, hogy a Gazpromnál 10 százalékos emelést hajtottak végre. A magánhitelező Alfa Bank még áprilisban 15 százalékos bérfejlesztést vitt végig több mint 27 ezer alkalmazottnál. A Severstal acélgyártó pedig 9 százalékkal javította a fizetéseket, szintén áprilisban.