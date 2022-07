Gatyába rázták a támogatott projektkeresőt A VG érdeklődésére a European Conformity Check (ECC) Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet szakértői összeszedték, hogy a Széchenyi Terv Plusz portálján, a palyazat.gov.hu oldalon milyen, a pályázók szempontjából lényeges változásokat tapasztaltak. Az ECC szakmai észrevételei közül a hasznos módosítások közé tartozik, hogy már a keresés után a fősoron látszik a megvalósítás helyszíne és a projekt címe,

a támogatás odaítélésének dátumán túl már a támogatói okirat hatálybalépésének dátuma is látható,

a projekt azonosítószáma is látható,

illetve a korábban üresen álló fülek is fel vannak töltve adattal, úgy mint a projekt célja és várható eredményei, a projektre vonatkozó beavatkozástípus, a szerződés adatai, a projektvégrehajtás adatai, továbbá a kifizetés adatai