Az Amazon Prime-szolgáltatásra előfizető felhasználók egy új előnyhöz jutnak az Egyesült Államokban a vállalat bejelentése szerint,

július 6-tól egyéves, díjmentes hozzáférést kapnak a Grubhub Plus ételkiszállító szolgáltatásra, amely ingyenes lesz 12 dollár (kb. 4800 forint) érték feletti ételrendelés esetén. A szolgáltatás egyébként 10 dollárba (kb. 4000 forint) kerül havonta – számolt be a The Verge.

Az Amazon szerint a Grubhub Plus szolgáltatáshoz kapcsolódó ingyenes kiszállítás több százezer étteremben érhető el, az Egyesült Államok több mint négyezer városában. Miután letelt az egyéves ingyenes időszak, az ételkiszállítással foglalkozó cég automatikusan elkezdi felszámolni a havi 10 dolláros díjat. A már meglévő Grubhub-előfizetéssel rendelkező felhasználók is élhetnek a szolgáltatással a következő számlázási időszaktól kezdődően. Az Amazon Prime lemondása esetén a Grubhub Plus előnyeinek is búcsút kell inteniük a felhasználóknak.

Az ügylet részeként az Amazon 2 százalékos részesedést is szerzett a Grubhubban,

amely idővel 15 százalékra is emelkedhet.

Fotó: Beata Zawrzel

Az Amazon újradefiniálta a kényelmet, és a Prime-előfizetéssel biztosak vagyunk abban, hogy az új ajánlattal a Grubhub Plus előnyei minél több felhasználóhoz eljutnak, és szélesíteni tudják majd a partneréttermek körét is

– nyilatkozta Adam DeWitt, a Grubhub vezérigazgatója.

Nem ez az első eset, amikor az amerikai vállalat be szeretne törni az ételkiszállítás piacára. Az üzlet néhány évvel azután jött létre, hogy az Amazon leállította saját ételkiszállítási szolgáltatását, az Amazon Restaurantsot. A funkció 2015 és 2019 között működött, de az erős konkurencia miatt nem tudott tartósan a piacon maradni.

Azóta az e-kereskedelmi óriás főként az élelmiszerboltokból való kiszállításra koncentrál, de más cégekkel kötött együttműködéseket az éttermi kiszállítások terén is. A hosszú folyamat végén, 2019-ben bejelentettek egy befektetést a leginkább Európa-fókuszú Deliveroo vállalatban. Tavaly Nagy-Britanniában az Amazon Prime-előfizetők ráadásként Deliveroo Plus-előfizetésben is részesültek.