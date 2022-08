Tom Cruisenak köszönhetően a Paramount Global felül tudta múlni negyedéves bevételével és profitjával a Wall Street-i várakozásokat. Ennek ellenére a vállalat kilátásai nem túl fényesek, mivel a streaming előfizetőik száma csak nagyon lassan növekszik - írta meg a Reuters.

Az 1986-os akciófilm, a Top Gun idén bemutatott folytatása le tudta győzni a mozipénztáraknál a Disney blockbusterét, a Doktor Strange az őrület univerzumában című képregényfilmet. Ezzel egyelőre a legtöbb pénzt termelő filmnek számít 2022-ben, az 1 milliárd dolláros bevételével. A film sikerének az egész mozivilág örülhet, hiszen a jelentős mértékű jegyeladások jól jelnek számítanak a mozik jövőjét illetően.

A film kiváló fogadtatása ellenére a cég részvényei 2,5 százalékot estek a csütörtöki jelentést követően, mivel a streaming ágazatban egyre nagyobb veszteségekkel kell megküzdeniük. A közvetlenül a fogyasztóktól származó veszteségük 143 millióról 445 millió dollárra nőtt. Ennek oka, hogy a CBS-nek és a Pluto TV-nek is otthont adó cég tartalomfejlesztésbe és nemzetközi terjeszkedésbe fekteti a pénzt.

Arra számítunk, hogy a cég fokozni fogja a tartalomgyártásra és a nemzetközi terjeszkedésre való költéseit. Ez minden bizonnyal 2023-ig vissza fogja húzni a Paramount értékcsökkenés és amortizáció előtti működési bevételét (OIBDA) és a szabad cash flow-t

– erről a JP Morgan elemzői közleményében lehet olvasni. A cég a magas inflációval sújtott gazdasági környezetben megvágta a reklámra és a televíziós üzletágának a forrásait.

Rövid távú kihívásokkal nézünk szembe, ezekkel mindenképpen meg kell küzdenünk

– mondta Bob Bakish, a Paramount Global vezérigazgatója az elemzőknek.

Fotó: Robyn Beck/AFP

A vállalat legnagyobb problémája a streaming platformok közötti kiélezett verseny. A Netflix és a Disney+ is rendkívül népszerű a fogyasztók körében, ráadásul ez a két cég a reklámok bevezetésével még nagyobb bevételre tehet szert. A júniussal zárult második negyedévről szóló jelentés szerint a cég streaming platformja, a Paramount+ 4,9 millió előizetővel bővült, miközben az első negyedévben még 6,8 millióan fizettek elő a szolgáltatásra. Ehhez hozzá kell tenni azt is, hogy a vállalat 3,9 millió előfizetőt eltávolított a platformjáról az orosz piacról történő kilépés miatt. A cég azt is jelezte, hogy hamarosan kénytelenek lesznek emelni az előfizetési díjukat.

Egyelőre nincs napirenden az árváltoztatás, de hamarosan ennek is meg kell történnie

– mondta Naveen Chopre pénzügyi igazgató.

A Refinitiv adatai szerint a Paramount a második negyedévben részvényenként 64 centet keresett 7,78 milliárd dolláros bevétel mellett. Ez meghaladja az elemzők által várt 61 centes nyereséget 7,57 milliárd dolláros bevétel mellett.