A magyar mozik közönsége egyértelműen a hollywoodi bluckbustereket várja a legjobban. Ezek a nagyszabású, többnyire képregény- és akciófilmek generálják a legnagyobb bevételt a jegypénztáraknál. Buda Andrea, a Cinema City magyarországi kommunikációs vezetője a VG Podcastban elmondta, hogy az idén sikerülhet felülmúlni a 2021-es számokat, hiszen a várt sikerek mellett meglepetések is voltak.

Fotó: P. A. R. / VG

Az egyértelmű volt, hogy a képregényfilmek, a Dr. Strange második és a Thor negyedik része kasszát fog robbantani, illetve a kisebbek körében a Minyonok egyértelmű favorit . Ezek mellett a sikerfilmek mellett tarolt Tom Cruise új mozija a Top Gun: Maverick. A kommunikációs vezető megjegyezte azt is, hogy Magyarországon is észlelhető volt az a jelenség, hogy fiatal felnőttek ünneplőben vonultak a Minyonok második részét megnézni, de azt is elmondta, hogy nálunk nem fordultak elő olyan atrocitások, mint például az izraeli CC mozikban.

A nyár hátralevő részében már nem lesznek nagy bemutatók. A Filmforgalmazók Egyesültének box office adataiból is az látszik, hogy az elmúlt hétvégén feleannyian mentek moziba, mint a megelőző szombat–vasárnap, amikor még újdonságnak számított a Thor: Love and Thunder. A forgalom augusztusban már ilyen maradhat, de ősszel ismét felpezsdül a mozis élet. Októberben a horrorfilmek mellett a DC Black Adam című szuperhős mozija vonzhatja be a közönséget, novemberben pedig érkezik a Marvel következő filmje, a Fekete Párduc második része.

Adózás és háború: Mi lesz veled, filmipar? – VG Podcast A koronavírus-járvány hónapjai alatt a magyar filmgyártás példaértékű erőfeszítések árán folyamatosan működni tudott. Most itt a következő nehézség, hiszen az iparágban sokan katás adózóként dolgoztak, illetve a szomszédunkban dúló háború távol tarthatja az amerikai filmeseket.

Ami viszont igazán nagyot fog szólni, az James Cameron Avatarjának a várva várt folytatása. Az Avatar 2. előtt ráadásul az első részt is ismételten műsorra tűzik a mozik, mondhatni, egy kis kedvcsinálónak a nagy premier előtt. Igaz, hogy az Avatar 2.-nek nem sok ideje lesz feltornászni a 2022-es számokat, de ha az első részt elsöprő sikeréből indulunk ki, akkor számíthatunk rá, hogy pár nap alatt is feljebb tekeri néhány fokkal az éves néző számot.

Fotó: Shutterstock

A büfékben is lesz kínálat

Buda Andrea arról is beszélt, hogy Magyarországon is érezhetők az ellátási nehézségek, akárcsak az Egyesült Államokban, de úgy látja, hogy lesz mit ropogtatni a filmeken. A mozik nyereségének nagy része a büféeladásokból generálódik, mivel a jegybevételek nagyrészt elmennek a forgalmazóknak. Ahogy arról már a Világgazdaság is írt, az amerikai mozikban hiány van popcornból, illetve papírzacskóból és pohárból. Ez a jelenség észlelhető ugyan idehaza is, de Buda Andrea elmondta, hogy a beszerzések jól alakulnak, és nem lesz hiány a vendégek kedvenc finomságaiból. Elmondta azt is, hogy a koronavírus-járvány utáni nyitásra a hirtelen beszerzési nehézségek miatt kénytelenek voltak új forrásokból is beszerezni a büfés termékeket, így például a nachoshoz tartozó sajtszószt új beszállítótól vettek. Meglepődve tapasztalta a CC, hogy mennyit számít a megszokott termék, hiszen hatalmas népharag zúdult a büfékre a korábbitól eltérő sajtszósz miatt.