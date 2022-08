Jack Dorsey blokklánc technológián alapuló cége bevételének visszaeséséről számoltak be a második negyedévben – írja a Business Insider.

A Twitter alapítója és volt vezérigazgatója, miután 2021 novemberében elhagyta a közösségi média vállalatot, a digitális fizetésekkel foglalkozó Block nevű cégére fordította az energiáit. A vállalat ezen a héten tette közzé második negyedéves eredményjelentését: kiderült, hogy

a cég összbevétele csökkent, amelyet az elmúlt hónapokban a kriptopiacban tapasztalt negatív hatásokkal magyaráznak. A bitcoin novemberi 68 ezer dolláros ára augusztusra 23 ezer dollárra zuhant.

Fotó: Marco Bello/AFP

A bitcoin bevételek és bruttó profit évről évre történő csökkenését elsősorban a fogyasztói kereslet és a bitcoin árának csökkenése okozta, ami részben a kriptoeszközök körüli szélesebb körű bizonytalanságnak tulajdonítható, ami több mint ellensúlyozta az árak ingadozásából fakadó előnyöket a negyedév során

– áll a társaság 2022 második negyedévi részvényesi beszámolójából.

A Cash App a Block által kifejlesztett mobil fizetési szolgáltatás 1,79 milliárd dollárnyi bitcoin bevételt termelt áprilistól júniusig, ami 34 százalékos csökkenés éves összehasonlításban, és 41 millió dolláros bitcoin bruttó nyereséget ért el, ami 24 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest.

Block azt is elismerte, hogy ezek a számok továbbra is ingadozhatnak attól függően, hogy „sötétedik-e a kriptotél”, ami elriasztja a fogyasztókat a kockázatos pénzügyi lépésektől. Az elmúlt hónapokban a megrémült befektetők elvesztették a rendszerbe vetett bizalmukat, és kriptorészvényeket kezdtek el árulni, beleértve a bitcoint is, ami lefelé vitte az árfolyamot.

A portál emlékeztet, hogy az állva maradtak között vannak az úgynevezett „bitcoin-maximalisták” is, akik ezt az ingadozást pusztán időszakosnak tekintik. Ide tartozik Dorsey is, aki 2021-ben azt mondta, hogy a bitcoin „abszolút mindent” megváltoztat.