Nagy üzletet lát a Mol a MÁV-ban – hosszú távon szinte összenőhet a két óriásvállalat

Még tavasszal Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedésinfón ismertette, hogyan készül a nyári főszezonra a MÁV-Volán csoport, illetve milyen szolgáltatásokkal javítanák a közlekedési vállalat működését.

Megjelent a Fresh Corner a pályaudvarokon a Mollal való együttműködésben: először a Déli pályaudvaron / Fotó: MÁV csoport

Hegyi Zsolt, a csoport vezérigazgatója a közös sajtótájékoztatón bemutatta a miniszter 10 pontos vállalásának gyakorlati megvalósítását, de röviden kitért egy korábban nem ismertetett koncepcióra is, amely jelentősen érinti a vasúttársaságot.

A vezérigazgató bejelentette: a Mol kiskereskedelmi hálózata, a Fresh Corner megjelenik a MÁV pályaudvarain. Akkor azt mondta, hogy

nagyon alapos együttműködésben vannak a Mol csoporttal, és a Déli pályaudvaron válik először elérhetővé a Fresh Corner szolgáltatás még júniusban,

de ennél többet nem árult el.

„A Déli pályaudvaron nyílt Fresh Corner hot-dogozó kioszk fontos lépés a vasúti jelenlét erősítésében” – írta a cég a Világgazdaság megkeresésére.

Az olajvállalat hosszú távú célja, hogy kiskereskedelmi szolgáltatásait egyre több helyen elérhetővé tegye. „Így a jövőben,

különösen az országos pályaudvari fejlesztések fényében, nincs kizárva, hogy újabb helyszíneken is megjelenik a Fresh Corner”

– közölte a Mol.

Mi lesz a MÁV pályaudvaraival?

Tavaly Lázár János jelentette be, hogy a magyar állam a kiválasztott befektetőkkel 99 évig üzemelteti majd többi között

a Keleti,

a Nyugati,

a Déli,

a Kelenföldi pályaudvart,

illetve a győri,

a debreceni

és a szegedi vasútállomást.

A MÁV lapunknak elmondta, hogy a pályaudvarok felújítása országos, térségi és helyi szinten is megvalósul: 62 helyszínre érkeztek fejlesztési ötletek.

Az építési és közlekedési miniszter azt is mondta, hogy „vannak olyan vasúti pályaudvarok, amelyeket át lehetne alakítani kereskedelmi központokká”.

Hozzátette, maradna részben a vasúti funkció, például a Déli pályaudvar esetében is. A vasútállomást azért emelte ki, mert a sajtó korábban arról írt, hogy akár be is zárhatják, de ez nincs tervbe véve. Lázár szerint a pályaudvaron a „fölösleges területeket” lehetne kereskedelmi célra hasznosítani.