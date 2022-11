Teljes a fejetlenség a Twitter háza táján. Azt követően, hogy Elon Musk végül kénytelen volt megvásárolni a céget, tömeges elbocsátások történtek a közösségimédia-óriásnál. A The Verge arról írt, hogy Musk az egész platform fizetőssé tételéről is beszélt. Ennek az első lépése már megtörtént, az oldal hitelesítési rendszerét 8 dolláros havidíjért biztosítják a felhasználóknak. A cég alkalmazottai szerint a Twitter Blue névre keresztelt monetizációs modell visszafelé fog elsülni, és veszteséget okoz majd a vállalatnak. A vitatható gazdasági döntések mellett a Twitter ráadásul most azon is dolgozik, hogy a pénteken kirúgott alkalmazottak egy részét visszacsábítsa.

Fotó: John Shearer / Getty Images

A cégnél uralkodó szervezetlenséget az is jól bizonyítja, hogy a felvásárlás óta a Twitter alkalmazottai még semmilyen hivatalos közleményt sem kaptak Elon Musktól. Egy vállalati találkozót sem tartottak, de még egy kör-e-mail sem ment ki a dolgozók felé. A múlt hét végi kirúgási sokk után, hétfőn az sem volt világos, hogy miként változott a vállalat belső szerkezeti struktúrája, vagy hogy ki kinek felel.

Kontár átszervezés

A pénteki elbocsátások sokkolóan hatottak az egész cégre. A hírek szerint még olyan embereket is kirúgtak a nap folyamán, akiknek néhány órával korábban más embereket kellett elbocsátaniuk. A cég egyes részlegeinél eltérő volt a kirúgási hullám mértéke, csapatonként változott, hogy hány fej hullott a nap végére.

Fotó: Constanza Hevia / AFP

A hírek szerint a Twitter különböző osztályainak kiadták feladatul, hogy mindössze két mondatból álló jelentéseket adjanak le az alkalmazottakról. Az első mondatban össze kellett foglalni a dolgozó tevékenységét, a másodikban pedig közölni, hogy folytatja-e a munkát a cégnél. Egy, a The Verge-nek nyilatkozó Twitter-vezető, akinek készítenie kellett ilyen jelentést, elmondta, hogy próbálták úgy teljesíteni ezt a feladatot, hogy a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő csoportok munkáját megőrizhessék. Ilyenek a várandós nők, a rákos betegek vagy a munkavállalói vízummal rendelkező dolgozók.

A kirúgási parancs olyan jól sikerült, hogy voltak osztályok, amelyeket teljesen megszüntettek. Azonban túlteljesítették a feladatot.

Szombaton, néhány órával a tömeges kirúgások után a Twitter vezetői azt a parancsot kapták, hogy keressék fel az elbocsátott alkalmazottakat, és hívják vissza őket dolgozni.

A hír a Blind és a Slack vállalati üzenetküldő csatornáról szivárgott ki. Ezeken keresztül a cég vezetői jelezték az alkalmazottaknak, hogy aki vissza akarja kapni a munkáját, az jelentkezzen a megadott időpontban. Azt is kérték, hogy a hírt a dolgozók adják tovább az ismerőseiknek, akik esetleg már nem látják a vállalati levelezéseket.

A Mastodonra mennek a Twitter-árvák Elon Musk felvásárolta a Twittert, ettől azonban nem mindenki boldog. A csalódottak közül egyre többen vándorolnak át a Mastodon nevű közösségi oldalra.

A Twitter az elbocsátott alkalmazottaknak azt ígérte, hogy 60 napra kiutalják a fizetésüket, illetve további egy hónap végkielégítést is kapnak. A visszahívás miatt most sokan aggódnak, és nem tudják, mit tegyenek. Az exalkalmazottak attól tartanak, hogy ha nem állnak újra a Twitter szolgálatába, akkor a cég hivatalosan visszavonja a pénteki elbocsátásról szóló döntést. A munkavállalók eligazításáról és átképzéséről szóló törvény a The Verge szerint erre lehetőséget adhat. Ha ez megtörténik, de a volt Twitter-dolgozók mégsem mennek vissza az irodába, akkor megvan rá az esély, hogy a cég a beígért bértámogatások nélkül fogja újra kirúgni őket.

A The Verge azt írja, hogy

hétfő este már elkezdődött néhány értekezlet, ahol felvázolták a megmaradt embereknek a vállalat új felépítését.

A két Twitter

Elon Musk hatalomátvételével az érintettek szerint gyakorlatilag a Twitter két cégre szakadt. Vannak azok, akik a Musk által elindított projekteken, például a Twitter Blue-n dolgoznak, illetve mindenki más.

Fotó: Jonathan Raa / AFP

Akik Musk projektjein dolgoznak, azok napi 20 órában melóznak. Mindenki más csak üldögél. Nincs szervezeti felépítés, nincs parancsnoki lánc, azt se tudjuk, hogy ki kinek felel

– mondta egy a neve elhallgatását kérő alkalmazott. A dolgozók, mivel hivatalos utasításokat nem kapnak, annak alapján próbálnak dolgozni, amit Musk a nyilvánosság előtt mond. Például egy tweetjében arról írt, hogy mindenkit kitiltanak a platformról, aki hamis személyazonossággal van jelen a Twitteren. A cég jogi és politikai csapata a bejegyzés alapján elkezdte kidolgozni egy ilyen rendelet végrehajtásának menetét, annak ellenére, hogy ezt egyébként nem kapták feladatba.

A hivatalos vállalati kommunikáció hiányát egyébként az elbocsátásokon is érezni. A kirúgott dolgozók nem kaptak felvilágosítást a munkájuk elvesztésének okairól. Az exdolgozóknak azt tanácsolták, hogy ha akarják, akkor hallgassák meg Musk tanácsadójának, David Sacksnak a podcastját, aki a technológiai ágazaton belüli elbocsátásokról és azok szükségességéről beszélt.

A dolgozók kétségbeesésükben a Slack-felületen próbáltak meg információkhoz jutni a helyzetükről, de a vállalat irányítása nem reagál a kérdéseikre.

A kék káosz

Sokan joggal vetik fel a kérdést azzal kapcsolatban, hogy Elon Musk és csapata egyáltalán tudja-e, hogy mit csinál. A Twitter jelenleg azt kommunikálja a hirdetői felé, hogy virágzik a cég, és a második negyedév vége óta napi 15 millióval bővült a felhasználói létszám.

Hogyan gombolja le adósságát a Twitter? A vételár mintegy negyede a vállalat adósságaként jelenik meg a szerződés értelmében. Ennek csak a kamata több, mint a cég nyeresége a tranzakció előtt.

A mázas szavak ellenére viszont az látszik, hogy

Musk első valódi projektje, a Twitter Blue katasztrófa volt.

A cég szombaton kiadta az alkalmazás új verzióját, ami a leírása szerint már tartalmazta az új előfizetéses modellt. Ez azonban nem volt igaz, majd

az amerikai félidős választások keltette aggodalmak miatt végül el is halasztották a Blue bevezetését.

Sokan aggódtak amiatt, hogy az új hitelesítési rendszer, ami 8 dollárért bárkinek megadja a kék plecsnit, veszélybe sodorhatja a választások tisztaságát.

Az egyelőre nem világos, hogy a Twitter Blue végül miként fog megjelenni és előfizetőket vonzani. Musk ezt úgy próbálná megoldani, hogy a Blue előfizetéssel részleges reklámmentesség is járna. Az ígéret szerint, aki előfizet a Blue szolgáltatásra, az 50 százalékkal kevesebb reklámot fog látni az oldalon. Becslések szerint egy ilyen megoldás felhasználónként nagyjából 6 dollár hirdetésekből származó bevételt hozna csak az Egyesült Államokban.

Sokak szerint a Blue előfizetés, csak a kezdet lehet.

Musk valószínűleg a teljes Twittert fizetőssé akarja tenni.

Egy az ügyet ismerő forrás szerint az elképzelés az, hogy minden hónapban korlátozott ideig ingyenes lenne a Twitter, de a böngészés folytatásához előfizetésre lenne szükség. Ez hasonló lehet a Tinder társkereső profil monetizációs rendszeréhez.