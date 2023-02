A Tesco, Nagy-Britannia legnagyobb kiskereskedője 7 százalékkal emeli áprilistól mintegy 220 ezer bolti dolgozó órabérét – írja a Reuters.

A szupermarket csoport, az ország egyik legnagyobb munkaadója közölte, hogy a bolti dolgozók szakszervezetével kötött megállapodás értelmében

a bolti dolgozók óránként 11,02 fontot (több mint 4700 forint) kapnak április 2-tól a jelenlegi 10,30 fonthoz képest.

Fotó: Simon Dawson / Bloomberg via Getty Images

A Tesco szerint a tíz hónap alatt harmadával járó emelés több mint 230 millió fontba fog kerülni. Pénteken az Asda, Nagy-Britannia 3. számú áruházlánca 10 százalékos béremelést jelentett be munkatársai számára. A Sainsbury’s januárban szintén emelést jelentett be. A Bank of England szorosan figyeli a fizetések elszámolását, miközben további kamatemeléseken gondolkodik. A Bank of England első embere, Andrew Bailey a hónap elején aggodalmának adott hangot a bérmegállapítással kapcsolatban, annak ellenére, hogy a jelek szerint az infláció megugrása – amely októberben elérte a 11,1 százalékot, mielőtt januárban 10,1 százalékra esett – sarkon fordult.

A Tesco szerint a legutóbbi emelkedés a dolgozói megélhetési költségeinek gyorsuló ütemét tükrözi.

A Reuters szerint ez valószínűleg azt is tükrözi, hogy Nagy-Britanniának továbbra is feszes munkaerőpiaca van. Az e havi adatok azt mutatták, hogy annak ellenére, hogy az ország a recesszió szélén áll, a munkanélküliségi ráta közel ötévtizedes mélyponton maradt, és a foglalkoztatás nőtt.