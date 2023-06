A Szlovák Nemzeti Bank (NBS) június 5-i hatállyal visszavonta a pozsonyi Novis Biztosító engedélyét és kezdeményezi annak felszámolását.

Fotó: Shutterstock

A határozat szerint a Novis Biztosító június 5-től nem köthet új biztosítási szerződéseket, biztosítási tevékenysége kizárólag a követelések érvényesítésére és a kötelezettségek rendezésére korlátozódik.

Az engedély visszavonása nem jelenti a meglévő biztosítási szerződések azonnali megszűnését. A felszámolási eljárás megindításáig az ügyfelek biztosítási fedezettel, biztosítási szolgáltatások kifizetésének jogával és a biztosítási szerződésekből eredő egyéb követelésekkel rendelkeznek. Az NBS június 7-én nyújtotta be a kérelmét a bíróságra a felszámolás megindítására és a felszámoló kijelölésére.

A Novis Biztosító Magyarországon határon átnyúló életbiztosítóként tevékenykedik, azonban immár négy éve nem köthet új biztosítási szerződéseket itthon.

A Magyar Nemzeti Bank korábbi határozott lépései ugyanis megakadályozták a társaság hazai ügyfélkörének további növekedését. Az MNB korábbi közleményében azt is jelezte a hazai ügyfeleknek: érdemes tájékozódni a Novis Biztosító helyzetéről, és ez alapján döntést hozni biztosításukról.

Az NBS honlapjának tájékoztatása szerint a szlovák felszámoló értesíti majd a magyarországi ügyfeleket is a felszámolás megindulásáról, és tájékoztatja őket arról is, hogy hogyan és mikor kell a Novis Biztosítóval szembeni követeléseiket nyilvántartásba venni. Az NBS javaslata szerint a biztosításikötvény-tulajdonosoknak a szlovák biztosító számukra küldött legutóbbi kimutatásában szereplő összeget (a biztosítási számlájuk értékét) célszerű követelésként beadni.

Az MNB a továbbiakban is tájékoztatja az érintett hazai ügyfeleket a szlovák felektől tudomására jutó információkról. A magyar jegybank mostanáig is fogyasztóvédelmi vizsgálatot folytatott a Novis Biztosítónál annak panaszkezelését, ügyfél-tájékoztatását, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tiltó jogszabálynak való megfelelést áttekintve. Korábban az NBS is több intézkedést hozott a biztosítóval szemben annak szabálytalanságai miatt.