BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03% BUX103,272.78 +2.15% MTELEKOM1,818 +3.89% MOL3,010 +0.07% OTP29,970 +3.85% RICHTER10,260 +0.29% OPUS591 -0.34% ANY8,020 +2.82% AUTOWALLIS162.5 -0.91% WABERERS5,080 +0.4% BUMIX9,167.54 +0.45% CETOP3,563.49 +2.03% CETOP NTR2,211.72 +2.03%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
SZALDÓ indexkép MBH Bank
ÜZLETRE HANGOLUNK
Szaldó
fogyasztás
KSH
MBH
élelmiszer
Magyarország
infláció
kiskereskedelem

Bővül a kiskereskedelem, de erősíteni kell a fogyasztói bizalmat

Lassan, de biztosan nő a magyarországi kiskereskedelmi forgalom. A húsvéthatás miatt hektikus tavaszi hónapok után a júniusi statisztika már egy letisztultabb képet mutat a fogyasztásról. Az elkölthető pénz mennyisége gyarapszik a háztartásoknál, viszont az utóbbi évek inflációs sokkja még jelent egy kis visszatartó erőt a pénztáraknál. Az MBH Elemzési Centrum ágazati elemzője szerint javítani kell a fogyasztói bizalmat.
A podcast vendége: Báthori Bence, az MBH Elemzési Centrum ágazati elemzője
Szerkesztő: P. A. R.
2025.08.07, 21:00

Nőtt a boltok forgalma a nyár elején: júniusban a teljes forgalom 3 százalékkal bővült éves szinten. Havi bázison 0,5 százalék volt a plusz. Bár a havi adatok erősen cikkcakkosak, továbbra is növekvő trend rajzolódik ki, így az első félévben 3,1 százalékkal volt nagyobb a boltok forgalma, mint a tavalyi első félévben. A fogyasztók bizalma továbbra is alacsony, de úgy tűnik a növekvő reálbérek lehetővé teszik a nagyobb fogyasztást. 

A Szaldó második epizódját itt hallgathatják meg.

A nem élelmiszer kategórián belül kiugróan, 8,3 százalékkal nőtt az iparcikk jellegű vegyes kereskedések forgalma tavaly júniushoz képest. Az MBH Elemzési Centrum ágazati elemzője szerint ezt az adatot a lakásvásárlásokhoz és felújításokhoz lehet kötni. Az elmúlt időszakban a legbiztosabban növekvő kategórián, a gyógyszer és illatszeren belül a gyógyszer és gyógyászati termékek forgalma júniusban lényegében stagnált, míg az illatszer kategória kétszámjegyű bővülést mutatott. Ez utóbbi számsor a kiterjesztett árrésstopok eredményeit mutatja. A gyógyszerek esetében jelen lehetett egy kivárás, ugyanis a kedvezményes árak július elejétől voltak elérhetőek, a drogériáknál pedig az árrésstop is hajthatta a forgalmat, ugyanis májusban és júniusban is magas volt a kategória havi és éves bővülése is.

A kiskereskedelem üzleti oldalról mutat kissé negatívabb képet. Nagyon sok üzlet zárt be Magyarországon az utóbbi időben, miközben a működő boltok alapterülete nőtt az országban. Ez azt jelenti, hogy a kisebb üzletek száma csökken, miközben a nagyobb láncok egyre több boltot nyitnak. Beruházási oldalról sem rózsás a kép. A cégek nem mutatnak hajlandóságot a fejlesztésekre.

Korábbi műsorainkat ide kattintva hallgathatják meg.

 

Podcastok Vidcastok

Továbbiak

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu