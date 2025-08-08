30 ezer forint felett is bőven van potenciál az OTP részvényében

Kifejezetten erős második negyedéves számokat hoztak a magyar blue chipek az idén, az OTP gyakorlatilag minden soron megverte az előzetes piaci konszenzust, a Richter hozta a kötelezőt, a Telekom profitsoron gurított nagyot, a Mol viszont keményen leverte a lécet, így a négy nagy vállalat együttes profittömege nem is érte el azt a rekordot, amit a számok érkezte előtt az Erste elemzői vártak – emelte ki az Arbitrázs legújabb adásában Nagy András, az Erste részvényelemzője, akivel a friss gyorsjelentéseken túl a hazai piacot csütörtökön elkapó, hatalmas optimizmusfröccsről is beszélgettünk.

Hatalmas formában az OTP, a bank és a részvény is tarol

A beszélgetés során a szakértő kiemelte, az elmúlt évek ralijának eredményeként a pesti parkettet már nem feltétlenül lehet egy hatalmas diszkont mellett forgó piacnak tekinteni, a BUX az év végéig a 110 ezer pontos szintet ugyanakkor az elemzői várakozások alapján még elképzelhető, hogy megérintheti.

A beszélgetés során szó esett:

az OTP bivalyerős gyorsjelentéséről, a jelentős céltartalékképzésről, és a részvény vonzerejéről 30 ezer forint felett (00:50-16:40),

a Richter friss számairól, a Vraylar jelentőségéről és a részvényekről, melyek továbbra sem találták meg az utat felfelé (17:20-28:30),

a Magyar Telekom jelentős profitugrásáról, az egyszeri tételekről és az árfolyamban rejlő kilátásokról (29:10-34:00),

a Mol minden várakozást alulmúló számairól, a makrogazdasági helyzet jelentőségéről és a részvény vonzerejéről (34:40-41:20),

valamint a BUX index értékeltségéről és a magyar piacban rejlő átfogó növekedési potenciálról is (42:20-44:20).

