Halálos balesetet okozott a Tesla: rommá perelik Muskot – ennyi volt az önvezető autóknak?

Egy floridai esküdtszéknek több száz millió dollár megfizetésére kötelezte a Teslát, amiért egy 2019-es, Autopilot rendszerrel felszerelt Model S halálos balesethez vezetett – számolt be a BBC.
A felperesek azzal érveltek, hogy az Autopilot nevű segédprogramnak a baleset előtt figyelmeztetnie kellett volna a sofőrt és aktiválnia kellett volna a fékeket.
A Tesla a BBC-nek adott nyilatkozatában azt állította, hogy a sofőr, George McGee volt a hibás, a vállalat tévesnek minősítette az ítéletet és fellebbez. A Tesla ellen hozott ítélet kudarcot jelent Elon Musk vezérigazgatónak, mivel az önvezető technológiát a vállalat jövője szempontjából kritikus fontosságúnak nyilvánította.
A Tesla részvényei a hírre estek, és közel 2 százalékkal alacsonyabban álltak pár napja az amerikai piacok zárásakor. A felperesek ügyvédei azt állították, hogy Musk félreértelmezte a cég Autopilot vezetéstámogató szoftverének képességeit.
„A Tesla az Autopilotot csak ellenőrzött hozzáférésű autópályákra tervezte. Mégis szándékosan úgy döntött, hogy nem korlátozza a sofőröket abban, hogy máshol is használják,
Elon Musk pedig azt állította a világnak, hogy az Autopilot jobban vezet, mint az emberek”
– mondta Brett Schreiber ügyvéd a brit portálnak adott nyilatkozatában.
Az ügyvéd azt nyilatkozta, hogy a Tesla és Musk régóta az emberéleteket veszélyeztető önvezető autókra alapozta a vállalat értékelését.
A céget a 22 éves Naibel Benavides Leon családja perelte be, aki 2019-ben Florida Keysben egy T-kereszteződésben meghalt, amikor elütötte egy Model S. Barátja, Dillon Angulo élethosszig tartó sérüléseket szenvedett, és szintén érintett volt a perben.
A bíróság meghallgatta a sofőrt is, aki
szem elől tévesztette az utat, amikor elejtette a telefonját, miközben haladt egy kereszteződéshez, az autója továbbhajtott és nekiütközött egy a túloldalon parkoló terepjárónak. A ketten meghaltak a balesetben.
Egy háromhetes tárgyalás után az esküdtszék összesen 329 millió dollár (körülbelül 114 milliárd forint) kártérítést ítélt meg,
amelynek célja, hogy visszatartsa a Teslát a jövőben ennek az elítélendő gyakorlatnak a folytatásától.
A Tesla közleménye szerint az ítélet téves, és csak az autóipar biztonságát rontja, valamint veszélyezteti a Tesla és az egész iparág erőfeszítéseit az életmentő technológiák fejlesztése és megvalósítása érdekében.
Elon Musk cége azt állította, hogy a tárgyaláson a bizonyítékok azt mutatták, hogy a sofőr kizárólag azért hibás, mert a gázpedálon tartott lábbal – ami felülbírálta az Autopilotot – gyorsított, miközben a telefonját kereste, és nem az utat nézte.
„Hogy világos legyen, 2019-ben és ma sem volt olyan autó, amely megakadályozhatta volna ezt a balesetet” – közölte a Tesla. „Ez soha nem az Autopilotról szólt: ez egy fikció, amit a felperesek ügyvédei találtak ki, akik az autót hibáztatták, miközben a sofőr – az első naptól fogva – elismerte és elfogadta a felelősséget”– fogalmazott a cég.
Bár más szövetségi perek is indultak az Autopilottal kapcsolatban, a lezárult floridai ügy volt az első, amely szövetségi szinten esküdtszék elé került.
Nemrég tartott eredménybeszámolón Elon Musk bejelentette, hogy az elindított indított robotaxi szolgáltatását kiterjeszti a San Franciscó-i öböl térségére és más amerikai piacokra. Azonban a kaliforniai szabályozó hatóságok egyértelművé tették, hogy a Tesla nem jogosult önvezető járművekkel utasokat szállítani a közutakon, és minden esetben emberi sofőrnek kell irányítania a járművet.
A Tesla robotaxi szolgáltatását jelenleg a Texas államban található Austinban teszteli, a vállalat legújabb automatizált vezetési szoftverével és hardverével felszerelt Model Y SUV-jaival. A korlátozott szolgáltatás egyelőre csak a nappali órákban és jó időjárás esetén működik, 40 mérföld/óra (legfeljebb 65 kilométer/óra) sebességkorlátozású utakon.
Az austini robotaxikat a Tesla alkalmazottai távolról felügyelik, és az első utasülésen egy emberi biztonsági felügyelő is helyet foglal. A szolgáltatás jelenleg csak meghívott felhasználók számára elérhető.
