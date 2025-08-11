Halálos balesetet okozott a Tesla: rommá perelik Muskot – ennyi volt az önvezető autóknak?

Egy floridai esküdtszéknek több száz millió dollár megfizetésére kötelezte a Teslát, amiért egy 2019-es, Autopilot rendszerrel felszerelt Model S halálos balesethez vezetett – számolt be a BBC.

Fotó: NurPhoto / AFP

A felperesek azzal érveltek, hogy az Autopilot nevű segédprogramnak a baleset előtt figyelmeztetnie kellett volna a sofőrt és aktiválnia kellett volna a fékeket.

A Tesla a BBC-nek adott nyilatkozatában azt állította, hogy a sofőr, George McGee volt a hibás, a vállalat tévesnek minősítette az ítéletet és fellebbez. A Tesla ellen hozott ítélet kudarcot jelent Elon Musk vezérigazgatónak, mivel az önvezető technológiát a vállalat jövője szempontjából kritikus fontosságúnak nyilvánította.

A Tesla részvényei a hírre estek, és közel 2 százalékkal alacsonyabban álltak pár napja az amerikai piacok zárásakor. A felperesek ügyvédei azt állították, hogy Musk félreértelmezte a cég Autopilot vezetéstámogató szoftverének képességeit.

Önvezető autók: biztonsági, jogi és etikai kérdések

„A Tesla az Autopilotot csak ellenőrzött hozzáférésű autópályákra tervezte. Mégis szándékosan úgy döntött, hogy nem korlátozza a sofőröket abban, hogy máshol is használják,

Elon Musk pedig azt állította a világnak, hogy az Autopilot jobban vezet, mint az emberek”

– mondta Brett Schreiber ügyvéd a brit portálnak adott nyilatkozatában.

Az ügyvéd azt nyilatkozta, hogy a Tesla és Musk régóta az emberéleteket veszélyeztető önvezető autókra alapozta a vállalat értékelését.

A céget a 22 éves Naibel Benavides Leon családja perelte be, aki 2019-ben Florida Keysben egy T-kereszteződésben meghalt, amikor elütötte egy Model S. Barátja, Dillon Angulo élethosszig tartó sérüléseket szenvedett, és szintén érintett volt a perben.

A bíróság meghallgatta a sofőrt is, aki

szem elől tévesztette az utat, amikor elejtette a telefonját, miközben haladt egy kereszteződéshez, az autója továbbhajtott és nekiütközött egy a túloldalon parkoló terepjárónak. A ketten meghaltak a balesetben.

Egy háromhetes tárgyalás után az esküdtszék összesen 329 millió dollár (körülbelül 114 milliárd forint) kártérítést ítélt meg,

benne egy 129 millió dolláros kompenzációt

és egy 200 millió dolláros büntető kártérítést,

amelynek célja, hogy visszatartsa a Teslát a jövőben ennek az elítélendő gyakorlatnak a folytatásától.