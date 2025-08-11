A földhő is fókuszba kerül az áramtermelésben

A Jedlik Ányos Energetikai Programban minden eddiginél nagyobb forrásmennyiség segíti a geotermia térnyerését, amely így a kormányzati törekvéseknek megfelelően a hazai zöldgazdaság húzóágazatává válhat – áll az EM közleményében.

Jedlik Ányos Energetikai Program: tovább tart a zöldfordulat / Fotó: Kallus György

A tavaly elkészült Nemzeti Földhő Hasznosítási Koncepció összegzése szerint 2017 óta a 2,7 MW elektromos és 10 MW beépített hőkapacitással rendelkező turai kiserőmű képviseli hazánkban a geotermikus áramtermelést.

A földhő előnye, hogy az időjárástól függetlenül képes megújuló alapon folyamatos termelésre, hátránya pedig a magas geológiai kockázat és a jelentős beruházási költség.

Az új támogatási lehetőség a pénzügyi megtérülés biztosításához hozzájárulva bátoríthatja a megújulók további fejlesztésekre a hazai vállalkozásokat. Az újonnan megjelent kiírás 12 milliárd forinttal segítheti hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú hő- és villamosenergia termelő rendszerek kialakítását meglévő termelő és visszasajtoló kútra alapozva.

A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható.

Beruházási helyszínként Budapest kivételével az ország bármely területe szóba jöhet. A nyertes projektet a megkezdésétől számított három éven belül be kell fejezni. A közelmúltban látott napvilágot a Jedlik-program másik földhős felhívásának tervezete is. Az augusztus 15-ig társadalmi egyeztetés alatt álló pályázat összesen 10 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kínál az első kútfúrások kiadásaihoz. A keretösszegből 10-20 vidéki helyszínen megvalósuló projekt kaphat legalább 40 millió, de legfeljebb 1 milliárd forint támogatást. Amennyiben a fúrás sikeresnek bizonyul, az állami hozzájárulás az összes elszámolható költség tizedét fedezheti, míg sikertelenség esetén akár a felét is. A fizikai befejezés határideje a támogatási szerződés hatálybalépésétől számított két év, de legkésőbb 2028 vége.

A Jedlik Ányos Energetikai Program egy harmadik eleme teszi majd elérhetővé a legnagyobb forrásmennyiséget a földhő hasznosításához iparági befektetők számára. Az előkészületben lévő pályázat 19 milliárd forint kamatmentes hitellel ösztönözheti a geotermikus hőtermelő beruházásokat, igény szerint a fúrási költségeket is átvállalva.