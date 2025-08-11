Új eszközök, régi terhek: hogyan alakíthatja át a kriptobarát törvény az amerikai államadósság finanszírozását?

Az Egyesült Államok államadóssága minden egyes nappal egyre nagyobb és nagyobb méreteket ölt. Az adósság mértéke az idei év elején elérte a soha nem látott 36 ezer milliárd dollárt. A jelenlegi adósságszint közel 120 százaléka az amerikai GDP-nek. Éppen ezért volt szükség arra, hogy a július 4-én Donald Trump által aláírt és azonnali hatállyal törvénybe iktatott „Big Beautiful Bill” törvénycsomag keretein belül, amely rengeteg más intézkedést és bizonyos adókedvezményeket is magába foglal, 36,1-ről 41,1 ezer milliárd dollárra növeljék az utolsó pillanatban az adósságplafon értékét.

GENIUS Act – hogyan alakíthatja át a kriptobarát törvény az amerikai államadósság finanszírozását /Fotó: AFP

Ez azt prognosztizálja, hogy az adósságért cserébe fizetett kamatkiadások is történelmi csúcsokat dönthetnek. Bizonyos kimutatások szerint az Egyesült Államok naponta 2,6 milliárd dollárnyi kamatot fizet a hitelezői számára. A tapasztalt fiskális bizonytalanság és a magas hozamszint egyre költségesebbé teszi az állami finanszírozást. Ebben a helyzetben lépett színre a Genius Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act of 2025), amely törvényjavaslatként indult, és új eszközöket kínálhat az amerikai kincstár számára. Bár az eladósodottság kezelését teljes mértékben valószínűleg nem tudják optimalizálni, bizonyos szinten mégis képesek lehetnek azt féken tartani és hatékonyabban kezelni. Az USA 47. elnöke, a kriptobarát Donald Trump július 18-án írta alá az amerikai állampapír-kibocsátási gyakorlatok modernizálását és a fiatalapú stablecoinok transzparens kibocsátását célzó a Genius Act nevű törvényt.