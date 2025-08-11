Elege lett Európa egyik leggazdagabb országának, bosszút áll Amerikán: kíméletlenül megzsarolják Trumpot, felrúghatják a gigantikus F-35-ös vadászgép-vásárt

Egy 36 darab F-35-ös vadászgép megrendelése áldozatul eshet Donald Trump Svájc elleni kereskedelmi háborújának, mivel Bernben egyre nő a politikai ellenállás a több milliárd frank értékű védelmi megállapodással szemben – írja a Politico.

Elege lett Európa egyik leggazdagabb országának, bosszút áll Amerikán / Fotó: NurPhoto /AFP

Az amerikai elnök 39 százalékos vámot vetett ki a svájci exportra: ez a legmagasabb amerikai vám, amelyet a fejlett országokra vet ki a Trump-adminisztráció, és több mint kétszerese az Európai Unióra kivetett vámnak.

A Lockheed Martin F-35-ösöket a tervek szerint 2027 és 2030 között szállítják majd a svájci légierőnek.

Svájc 2021-ben az F-35-ösök mellett döntött a francia Dassault Rafale vadászgépekkel szemben, ami a cikk szerint felbosszantotta Emmanuel Macron francia elnököt. Belföldön a 6 milliárd frankos projekt csak 50,1 százalékos támogatottsággal jutott át egy népszavazáson, ami egy nagyobb katonai beszerzés esetében elenyésző különbség.

Aztán jöttek a rossz hírek: Washington a múlt hónapban arról tájékoztatta Bernt, hogy a repülőgép végül több mint 1 milliárd frankba kerülhet és más fix áras európai megállapodásokkal ellentétben az amerikai katonai értékesítési keretrendszer nem kínál árgaranciákat.

„Az Egyesült Államok csak azt garantálja, hogy az olyan vásárlók, mint Svájc, ugyanazokat a feltételek fizetnek, mint az amerikai hadsereg” – írta Balthasar Glättli, a svájci zöldek törvényhozója a Politicónak küldött e-mailben. „De ezek az árak még emelkedhetnek – különösen most, hogy az Egyesült Államokba importált alkatrészeket vámok sújtják” – tette hozzá.

A cikk szerint a vámdöntés fokozza a szkepticizmust az amerikai vadászgépekkel kapcsolatban. „Az F-35-ös vadászgépek mostanra ismét politikai kérdéssé váltak” – mondta Hans-Peter Portmann, Karin Keller-Sutter elnök pártjának liberális képviselője egy svájci médiumnak.

A kormány eddig nem változtatott az irányvonalán. „A Szövetségi Tanács többször is megerősítette, hogy kitart az F-35-ös mellett. Ha ezt nem tennénk meg, nem lenne légvédelmünk” – mondta Keller-Sutter .

A világ legdrágább vadászgépe

Az F-35 Lightning II egy ötödik generációs, egy hajtóműves vadászbombázó repülőgép, amelyet a Lockheed Martin és partnerei fejlesztettek ki. A projekt a világ legdrágább fegyverprogramjai közé tartozik, a teljes költség – beleértve a fejlesztést, gyártást, karbantartást – körülbelül 1,7 ezermilliárd dollárra becsülhető.