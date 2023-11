Vitatott új ízesítést dob piacra a Kofola, az egyik áruházlánc már be is tiltotta

A Kofola egy új, elég vitatott ízesítéssel jelentkezik, ami Csehországban nagy felháborodást váltott ki. A termék Szlovákiában is megjelent, azonban az egyik helyi kiskereskedelmi lánc egyből ki is jelentette, hogy nem fogja forgalmazni – számolt be róla a Paraméter szlovákiai magyar hírportál.

Fotó: Freepik

A Kofola üdítőitalgyártó a karácsonyi időszakban gyakran jelentkezik valamilyen különleges ízesítéssel, korábban volt már fahéjas, csokoládés vagy épp diós üdítőjük is. Idén a rumos ízvilág lesz terítéken.

Ez az ötlet azonban sokak tetszését nem nyerte el Csehországban, mivel szakértők szerint ebben a formában a rumoskólára hasonlító ízű alkoholmentes ital is alkoholfogyasztásra ösztönözheti a fogyasztókat. Petr Freimann cseh szakértő úgy gondolja, hogy az alkoholmentes sörökhöz hasonlóan éppen ezért a rumos ízű Kofola is problémás, mivel előidézheti az alkoholfogyasztás érzékszervi megszokását és normalizálását. Úgy véli, hogy csupán a szülőkön múlik, hogy megengedik-e gyermekeiknek az ilyen italok fogyasztását.

Az ügy kapcsán megszólalt a Kofola is. A vállalat azzal érvel, hogy a reklámkampányában nem a gyermekeket célozta meg, és egyetért a szakértőkkel abban, hogy a gyerekek kezébe nem való alkohol.

A cég fokozatos vezeti be a termékeit a szlovákiai piacra is. A legtöbb kiskereskedelmi lánc úgy nyilatkozott, hogy a vitatott termék megtalálható lesz a boltok polcain. Az egyik szereplő, a Billa azonban már most kijelentette, hogy nem fogja árusítani a rumos ízesítésű italt, azonban nem indokolta meg döntését.