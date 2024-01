Bezár a Nyugati téri Meki, nagy felújításba kezdenek

A Nyugati téren található McDonald’s historizáló stílusa miatt egyike a világon legismertebb Mekiknek, most viszont nemcsak küllemében lesz szép, hanem megkapja azokat a fejlesztéseket is, amelyeket a márka legtöbb gyorsétterme már magáénak tudhat. A gyorséttermet január 16-án este zárják be.

2024.01.16. 16:44 | Szerző: Gergely Máté