Reform a Starbucksnál – a kávézólánc az egészségesebb italok felé fordul

A hozzáadott cukor mennyiségét csökkentik, kókuszvízzel készült matchát és hideg kávét tesztelnek a menüjükön. Emellett cukor helyett agávéval édesített szirupokat is vizsgálnak, arról nem is beszélve, hogy a növényi termékeket igyekeznek előtérbe helyezni.

A Starbucks csökkenti a cukros italok mennyiségét / Fotó: AFP

A kávézólánc lépésének célja érthető:

nyitni szeretnének az egészséggel foglalkozók felé. A stratégiaváltás igencsak szükséges: a Starbucks szeretné megváltoztatni a trendet, ugyanis a forgalma masszívan zuhan.

Dolgozunk a cukortartalom csökkentésén

– mondta Dana Pellicano, a Starbucks termékfejlesztési vezetője egy interjúban.

A seattle-i székhelyű lánc első körben öt New York-i üzletben kezdte meg a kókuszvíz alapú italok tesztelését. Az italok cukortartalma körülbelül egyharmada egy nyári bogyós gyümölcsből készült limonádénak, illetve elektrolitokat is tartalmaz. Ugyanakkor itt nem állnak meg, hamarosan az egész régióban tesztelik az újdonságokat.

A cukor nem tűnik el, de átalakul

A cukor kulcsfontosságú terület, az igazi, nagy kérdés – mondta Pellicano. A vállalat most

datolya, agávé, kókuszdió alapú édesítőszereket vizsgál.

Emellett „aktívan dolgozik” más cukormentes italokon is. Az év elején a lánc alacsonyabb kalóriatartalmú, kész frappuccinókat és cukormentes dobozos energiaitalokat dobott piacra. A matchaporból is eltávolították az édesítőszert. Az új termékek népszerűek, de a lánc az egészségtudatos vásárlókat is meg szeretné célozni.

Robert F. Kennedy Jr., az Egyesült Államok egészségügyi és humán szolgáltatásokért felelős minisztere is örömmel posztolta az X-en, hogy a Starbucks ételeiben és italaiban már most sincs mesterséges színezékek, illetve mesterséges aroma sem. Mellőzik a magas fruktóztartalmú kukoricaszirupot és a mesterséges édesítőszereket is.

Pellicano szerint

a stratégia az, hogy több lehetőséget kínáljanak a vásárlóiknak.

A fogyókúrázók vagy diétázók számára a Starbucks tápanyagban gazdagabb ételeket keres, mint például a fehérjehab, de vegetáriánus, gluténmentes lehetőségeket is terveznek.

Pellicano hangsúlyozta: „a Starbucks azt szeretné, ha a vásárlók megtalálnák az étlapjukon szereplő dolgokat, anélkül, hogy fel kellene adniuk egészségtudatos étkezési szokásaikat”.