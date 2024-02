A Renault francia autógyártó és a kínai Geely február végéig hozhatják tető alá közös vállalkozásukat belső égésű és hibrid motorok gyártására – számolt be saját értesülésére hivatkozva a Reuters hírügynökség pénteken. A járműipari közös vállalkozásba az értesülés szerint pénzügyi befektetőként beszáll a Saudi Aramco is. A Renault és a Geely 40-40 százalékos részesedéssel rendelkezne a közös vállalatban, a Saudi Aramco 20 százalékkal.

Fotó: Anadolu via AFP

„A projekt megvalósítása a tervek szerint halad, időben tájékoztatást fogunk adni a fejleményekről”– válaszolta a Renault szóvivője a Reutes hírügynökség kérdésére. A Geely szóvivője nem bocsátkozott további részletekbe a projekt ütemezéséről. A Saudi Aramco nem kommentálta az értesülést. A 19 ezer alkalmazottat foglalkoztató közös vállalat tervezett éves forgalma 15 milliárd euró lehet világszerte 22 telephelyen, főként Spanyolországban, Romániában, Törökországban, Dél-Amerikában és Kínában.

A Renault–Geely vállalkozás mindkét csoport márkáinak, valamint harmadik gyártóknak is szállít majd részegységeket. Az üzleti terv szerint továbbra is nagy kereslet tapasztalható a hagyományos hajtásláncok iránt Európán kívül, ahol számos piac még messze van az átállástól az elektromos járművekre, de Európán belül is, ahol egyes potenciális ügyfelek nem zárják ki a belső égésű motorok 2035-ig szóló uniós tilalmának halasztását.

A Reuters eladási adatokra támaszkodó kimutatása alapján a Renault 2023-as értékesítésének 93 százalékát belső égésű és hibrid motorral szerelt járművek adták, a teljesen elektromos autók részaránya 7 százalék volt.