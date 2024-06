Korlátlan belföldi mobilnetet hirdetett meg a Yettel – derült ki a mobilszolgáltató keddi közleményéből.

Nagy bejelentést tett a magyar mobilszolgáltató: még ezen a héten ingyenessé teszik a netet – de csak egy napra / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Yettel azzal indokolta a döntést, hogy az ügyfelei szabadon és gondtalanul tesztelhessék a korlátlan mobilnetélményt. Ezért a mobiltársaság hivatalos előhívó számával azonos dátumon, tehát

06.20-án (csütörtökön) egy napra lekapcsolja az adatforgalmi számlálókat,

és korlátlan, díjmentes belföldi mobilinternettel lepi meg a fogyasztókat.

Kinek jár az ingyenmobilnet a Yettelnél?

A díjmentes korlátlan belföldi mobilinternet automatikusan jár 2024. június 20-án 00:00-tól 23:59-ig. Ez azt jelenti, hogy lényegében az aznapi adatforgalom nem fogyasztja az előfizetők belföldi adatkeretét. Fontos, hogy a promóció a Yettel

lakossági,

valamint a publikus internet-hozzáféréssel rendelkező üzleti ügyfeleire is érvényes.

Sőt, a díjmentes mobilnetet azok a yettelesek is igénybe tudják venni, akiknek alapesetben nincs adatkeretük.

Azt is érdemes tudni, hogy a mobilszolgáltató a díjmentes és korlátlan mobilinternetet az 5G-hálózatán is biztosítja. Ez egyébéként a díjmentes naptól függetlenül is minden Yettel-ügyfél számára elérhető, ha rendelkezik ehhez megfelelő készülékkel, és 5G-lefedettségi területen tartózkodik (ami ezen a lefedettségi térképen ellenőrizhető).

Kérdés még, hogy milyen sebességgel lehet majd ingyen mobilnetezni. Nos, a mobilinternet sebessége meg fog egyezni az érintett ügyfelek tarifacsomagjának megfelelő sebességgel.

Apropó, 5G. A Yettel egy több mint kétéves program keretében teljes mértékben megújította mobilhálózatát, ami nemcsak a már elterjedt 4G-technológia kapacitását növelte meg, hanem lehetővé tette a jelenleg legmodernebb 5G bevezetését is. A technológia mára országosan több mint 900 bázisállomáson érhető el a Yettel hálózatán belül.