Osztrák törpévé fogy a Kika/Leiner, nem veszik a bútort odaát, és mást se

Ismerősen csengő név a Kika/Leiner a magyaroknak is, pár éve még nyolc áruházuk volt Magyarországon. Ausztriai hálózatuk még megvan, de már messzebb kell autóznunk egy Kika-üzletig, miután tavaly burgenlandi áruházaikat is bezárták. A Kika/Leiner idén is tovább fogyott, mégis maradt a veszteség: a bútorkereslet Magyarországon előbb tért vissza, mint Ausztriában.