Vásárlás: valami olyan dolog történt a magyar boltokban, amit az elemzők se nagyon értenek

Egyre többet költünk az online webshopokban

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője szerint az élelmiszer-forgalom esetében a fő hajtóerő továbbra is a reálbérek dinamikus emelkedése, ami javítja a háztartások jövedelmi helyzetét. A nem élelmiszer jellegű termékek forgalma ezzel szemben csak lassabb ütemben, 2,9 százalékkal bővült a megelőző év azonos időszakához képest, miközben havi alapon kismértékben, 0,3 százalékkal mérséklődött is. Ebben a szegmensben egyrészről visszafogja a forgalmat az óvatossági motívum, amelynek nyomán a háztartások a nem létfontosságú bevásárlásaikat halasztják, de itt jelenik meg a külföldi vásárlások megugrása is.

Az MNB adatai szerint a második negyedévben a hazai kibocsátású fizetési kártyákkal lebonyolított külföldi internetes vásárlások, postai és telefonos megrendelések értéke a megelőző évhez képest 22,0 százalékkal, több mint 105 milliárd forinttal emelkedett.

Az elemző szerint ez arra utal, hogy a különböző webshopok elterjedése, kényelmük, valamint árfekvésük miatt egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert a fogyasztók körében, ami visszafogja a kiskereskedelem hazai bővülését, elsősorban a nem élelmiszer-forgalom területén.

A növekedés motorja lehet a belső fogyasztás

Molnár Dániel szerint a kiskereskedelmi forgalom éves alapon a következő hónapokban is érdemi növekedést mutathat, a tavalyi alacsonyabb bázis is segíti ezt. A kérdés inkább az, hogy az augusztus havi bővülés az elkövetkező időszakban is fennmarad-e, illetve bekövetkezik-e fordulat a külföldi online vásárlások terén.

A fogyasztás ezzel együtt is változatlanul a gazdaság fő motorja maradhat, amelyet a reálbérek emelkedése hajthat, a gazdasági növekedés szempontjából ugyanakkor a kulcskérdés az lesz, hogy ez milyen mértékben csapódik le a hazai vállalatoknál, és milyen mértékben importkeresletként.

Regős Gábor hasonlóan vélekedett, úgy véli, hogy a következő hónapokban van még hova nőnie a kiskereskedelemnek, hiszen a nem élelmiszerek esetében bőven látszik erre tér. Ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogy a magasan ragadt, és így nemzetközi szinten sokszor nem versenyképes árak ezt mennyire teszik lehetővé, ezen keresztül pedig, hogy az erőteljes fogyasztásbővülés mekkora részben jelenik meg a hazai gazdaságban.